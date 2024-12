Riecco Gabri Veiga: affare a gennaio, arriva in prestito

Gabri Veiga era considerato, in passato dal Napoli, l’erede diretto di Piotr Zielinski.

Nell’estate del 2023, quando praticamente il Napoli si avviava nel periodo post-Scudetto e con Meluso ad amministrare il calciomercato del Napoli, si era chiuso il colpo Gabri Veiga. Uno dei talenti più importanti del calcio internazionale, per quanto dimostrato con il Celta Vigo, era sulla bocca dei migliori club al mondo.

Alla fine, dalla Spagna all’Arabia Saudita, si è consumato il trasferimento con destinazione nella Saudi Pro League, precisamente all’Al-Ahli. Al club nel quale giocano Kessié, Mahrez e altre ex stelle del calcio europeo però, sembra essersi “stufato”, tant’è che ha voglia di tornare in Europa. E mai uscito dai radar, potrebbe fare ritorno con ingresso dalla porta principale nel calcio dei grandi.

Calciomercato: colpo Gabri Veiga, si riaccende la pista

Senza più Piotr Zielinski che alla fine rimase in azzurro, ma senza rinnovo e per poi salutare a zero con destinazione Inter, a parametro zero, il Napoli ha trovato Scott McTominay da affiancare ad Anguissa e Lobotka.

Le cose con lo scozzese stanno andando molto bene e, dopo l’arrivo di Gilmour, risulta difficile ipotizzare un inserimento del Napoli nell’affare Gabri Veiga, che però viene presentata, dalla Spagna, come vera e propria occasione di mercato. Chi lo prenderà, farà un affare.

Prestito con opzione di riscatto a cifre al ribasso, spiegano dalla Spagna, per riportare Gabri Veiga in Europa. Il Napoli si taglia fuori ma in Spagna “sponsorizzano” proprio il talento spagnolo che, per tornare ai suoi alti livelli, è nel Napoli che dovrebbe puntare, secondo gli stessi media iberici. Soluzione che però, proprio il Napoli, non prenderà, considerando che oltre i già citati e pur con la separazione di Folorunsho possibile, a gennaio, sembra apposto così per il centrocampo il club allenato da Antonio Conte.

Gabri Veiga, il Napoli torna in corsa? Le ultime

Stando alle ultime di calciomercato dalla Spagna, a puntare su Gabri Veiga, sarà soltanto l’Atletico Madrid. I Colchoneros sono pronti a riprendere in Liga il talento che uscì dal Celta Vigo per firmare con i sauditi dell’Al-Ahli. Ma il Napoli non tornerà in corsa, considerando che l’affare sembra definitivamente lasciato perdere.

Chi prende Gabri Veiga farà un affare: il motivo

Il motivo per cui sarà un affare, prendere Gabri Veiga, è che il valore di calciomercato si è abbassato vertiginosamente. Il talento spagnolo, per tornare nei radar della Nazionale iberica, potrebbe tornare in Liga e farlo in prestito con opzione di riscatto. Un riscatto a 20-30 milioni che sarà esercitabile solo secondo volontà del club che lo prende e dunque con i prossimi sei mesi a disposizione per valutarne l’acquisto futuro.