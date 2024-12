Stalking e violenza: era nel Napoli di Ancelotti, accuse gravissime

La vicenda riguarda l’ex Napoli dei tempi della gestione di Carlo Ancelotti, le accuse sono gravissime e riguardano lo stalking e presunta violenza.

Ne parlano apertamente da La Repubblica, spiegando quali sono i fatti gravissimi dei quali è accusato e sul quale si difende l’ex calciatore del Napoli che, ai tempi della gestione di Carlo Ancelotti, era arrivato al Napoli come nome tra i più interessanti per quanto riguarda il calcio italiano, per quanto dimostrato nell’esperienza precedente.

Adesso non gioca più al Napoli, il calciatore che è stato gravemente accusato di aver aggredito e minacciato di morte la moglie. Le accuse hanno portato la richiesta del rinvio a giudizio nei confronti dell’ex calciatore del Napoli che, oggi, gioca a livelli completamente differenti da quelli che aveva trovato finendo in azzurro.

Gravissime accuse all’ex Napoli: chiesto il processo per violenza e stalking

I giudici di piazzale Clodio, con l’accusa di stalking e lesione ai danni dell’ex moglie, hanno chiesto di mandare il calciatore a processo.

Si tratta dell’ex calciatore azzurro, con un passato in diverse squadre italiane e che aveva toccato le vette più alte nel calcio italiano finendo al Napoli quando, in panchina, c’era Carlo Ancelotti. Secondo le gravi accuse, come riportato da La Repubblica, minacce di morte alla moglie, dicendo che “le avrebbe tagliato la gola” e “sfregiato il faccino”, a seguito di quanto viene ricostruito sulla stessa gravissima vicenda che lo riguarderebbe.

Con accuse di stalking, attraverso inseguimenti e “monitoraggio” delle attività della donna attraverso un dispositivo GPS, la donna avrebbe chiesto la separazione con il calciatore. E a seguito di questa, la situazione sarebbe addirittura peggiorata con le accuse gravissime, oggi, che arrivano all’ex Napoli, Amato Ciciretti.

Le gravi accuse all’ex Napoli: la ricostruzione di quanto accaduto

Secondo quanto riporta la stessa fonte, la separazione con la moglie sarebbe arrivata nel 2022. Da quel momento, la donna, avrebbe accusato l’ex marito di poter uscire di casa soltanto con il padre e con gli amici. Minacce di morte per lei e anche per i genitori, secondo quelle che sono le gravissime accuse che riguardano Amato Ciciretti, calciatore che è pronto a difendersi per vie legali, secondo quello che sarà il processo richiesto dai giudici di piazzale Clodio.

Cosa rischia l’ex Napoli? Carcere e non solo

Rischia il carcere, su tali accuse, l’ex giocatore del Napoli, Amato Ciciretti. Ma non solo. Questa vicenda potrebbe, per ovvi motivi, stroncare la sua carriera che, seppur ad altri livelli, è continuata. Gioca adesso in Serie D, precisamente all’Ospitaletto.