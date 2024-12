Dorgu-Napoli, l’annuncio è ufficiale: svelato il futuro

Patrick Dorgu è il grande desiderio di mercato del Napoli e delle altre big: è arrivato l’annuncio ufficiale sul futuro.

L’esterno danese del Lecce è uno dei calciatori che più di tutti sta sorprendendo in Serie A, con giocate di altissimo livello che lo hanno portato a essere considerato uno dei migliori talenti del nostro calcio in questo momento e quindi uno dei più appetiti sul mercato. Il suo nome è rimbalzato già sulle scrivanie di tutti i top club italiani e piace a una bella fetta di grandi squadre straniere che sono pronte a tutto pur di acquistarlo.

Il Napoli ha messo Dorgu nel mirino già dalla scorsa estate ma non ha mai affondato il colpo. Ora che c’è stato il suo exploit, però, iniziano ad accendersi i fari di tutti i top club.

Calciomercato Napoli: colpo Dorgu a gennaio?

Il Napoli si è messo sulle tracce di Patrick Dorgu. Il laterale danese del Lecce è uno dei migliori calciatori della Serie A ed essendo un classe 2004 il suo futuro rischia di essere ancora più importante e determintante. Le prestazioni di Dorgu con il Lecce sono sotto gli occhi di tutti: il suo talento è eccezionale e per questo motivo tutte le big intendono acquistarlo.

Dopo la partita tra Napoli e Lecce ci fu un siparietto molto importante tra Dorgu e Conte che ha lasciato immaginare scenari di mercato molto importanti per il futuro.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napli è da tempo su Patrick Dorgu e a gennaio può tentare l’affondo decisivo per anticipare tutta la concorrenza.

Annuncio di Corvino sul futuro di Dorgu

Il futuro di Dorgu sarà al Napoli? Le possbilità ci sono perché Giovanni Manna ci lavora da tempo e soprattutto perché sarebbe il profilo perfetto per il calcio che intende fare Antonio Conte con il Napoli, Dorgu è un esterno a tutta fascia e può giocare sia a destra che a sinistra, quindi il suo livello diventa sempre più alto e importante.

Pantaleo Corvino a La Gazzetta dello Sport ha rivelato ufficialmente che “resta qua e poi in estate se ne parlerà, perché il suo destino è indirizzato, il futuro gli appartiene“, ha sottolineato il direttore sportivo del Lecce che ha chiuso ogni possibilità di addio di Dorgu a gennaio.

“Dorgu è è un campione“, ha poi concluso il ds del Lecce, “gioca esterno basso o alto, corre per tre e vede la porta, ha un motore che manca a chiunque altro“.

Il piano del Napoli per comprare Dorgu

Il Napoli ha un piano ben preciso per acquistare Patrick Dorgu. La società azzurra è già molto attiva con i suoi agenti e con lo stesso Lecce e ha intenzione di accontentare anche le richieste economiche dei salentini, ovvero il pagamento dei 30 milioni.

Come? Il Napoli vuole provare a tesserare Dorgu già a gennaio sborsando 20-22 milioni di euro per poi lasciare il calciatore in prestito al Lecce fino alla fine della stagione. Manna e Conte sono al lavoro e presto potrebbero chiudere un affare straordinario.