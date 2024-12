Napoli, arriva a gennaio dal Verona: 20MLN, beffato il Milan

Il Napoli cerca rinforzi dal calciomercato di gennaio: Giovanni Manna ha già pronto un super colpo per Antonio Conte, è un colpo dal Verona.

Gli azzurri comandano la Serie A in questo momento e hanno intenzione di restare in vetta per molto tempo, anche se l’allenatore tende a “nascondersi” per evitare che la situazione possa sfuggire di mano e si abbia poi un crollo importante in futuro. La rosa non è completa, Conte lo ripete sin da inizio stagione e lo ha ribadito con forza anche dopo la partita contro il Torino e per questo ora sono previsti dei nuovi innesti nel giro di poco tempo.

A gennaio il Napoli proverà a muoversi sul mercato puntando su calciatori giovani ma già forti e pronti per far parte della rosa azzurra per il presente e per il futuro.

Calciomercato Napoli: colpo dal Verona per gennaio

Il calciomercato del Napoli è sempre vivo ma l’argomento è sempre molto delicato da toccare con i diretti interessati. Manna e Conte sono super abbottonati e non parlano di obiettivi concreti ma solo di quello che si potrebbe fare o che andrebbe fatto per migliorare la rosa.

Il futuro del club azzurro passa necessariamente dalle mosse che il direttore sportivo riuscirà a mettere a segno con la disponibilità economica che gli darà il presidente De Laurentiis.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli ha scelto di puntare tutto su un giovane talento del Verona: a gennaio può esserci l’affondo.

Napoli, affare con il Verona: nuovo nome in mediana

La rosa del Napoli può lottare tranquillamente per la vetta della classifica ma secondo Antonio Conte non è ancora completa e adatta per riuscire a vincere e a costruire un percorso di grandi vittorie anche in futuro. A più riprese ha sottolineato l’importanza di avere a disposizione calciatori ancora più forti e una scelta maggiore e Manna proverà ad accontentarlo per gennaio.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il Napoli ha messo nel mirino Reda Belahyane del Verona. Il centrocampista marocchino classe 2004 sta dimostrando di essere già a un livello importante e può diventare un calciatore di alto livello nel giro di poco tempo.

Manna vuole anticipare la forte concorrenza di Milan e Lazio che hanno già sondato il terreno per Belahyane e stanno provando a convincerlo: ma il ds del Napoli vuole muoversi per gennaio.

Belahyane al Napoli: le cifre dell’affare

Il Napoli vuole Reda Belahyane e intende chiudere il colpo già a gennaio. L’idea del club azzurro sarebbe quella di acquistare il calciatore marocchino e lasciarlo in prestito al Verona fino alla fine della stagione, in modo da dargli possibilità di fare ulteriore esperienza in Serie A e avere un minutaggio importante che in azzurro sarebbe, ovviamente, impossibile.

Belahyane costa 20 milioni di euro: il Napoli proverà a convincere gli scaligeri ad accettare una proposta da 12-13 milioni più il prestito, così da abbassare le pretese economiche del club.