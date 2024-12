Napoli: occasione a sorpresa dall’Inter, si chiude in un solo caso

L’occasione di calciomercato potrebbe arrivare dall’Inter per il Napoli, già a gennaio, per il posto da vice-Lukaku.

Le volontà da parte di Giovanni Manna, di prendere un calciatore dall’Inter, sono in realtà diverse considerando che l’occasione di mercato che arriva, non è la sola, quella che porta al nuovo attaccante del Napoli.

La possibilità viene fuori a sorpresa considerando che adesso, il posto in attacco, non c’è più per quello che era considerato un co-titolare per l’attacco di Inzaghi e che si è visto invece scavalcato dal Tucu Correa, che resterà all’Inter a gennaio, aprendo le ipotesi di una cessione a sorpresa, magari sempre in Serie A, dando la possibilità al Napoli di piazzare un colpo importante in attacco.

Calciomercato Napoli: occasione dall’Inter anche in attacco

Da capire cosa succederà da qui in avanti tra il mercato in uscita e in entrata del Napoli. Perché gli azzurri stanno valutando diverse ipotesi per il presente e per il futuro, con quest’ultimo che potrebbe vedere il doppio colpo dall’Inter.

Da una parte per la difesa perché Stefan de Vrij potrebbe non rinnovare il suo contratto con l’Inter, potendo firmare già a gennaio col Napoli come accadde a Piotr Zielinski nella passata stagione, quando finì fuori rosa col Napoli proprio a causa degli accordi già prefissati con i nerazzurri.

Ma il colpo che porta al difensore olandese potrebbe non essere il solo per il Napoli che, cogliendo al volo l’occasione di calciomercato, metterebbe le mani sul centravanti in uscita dall’Inter, visto il poco spazio che c’è in nerazzurro con Thuram e Lautaro che non permettono al giocatore di esserci.

Napoli, ipotesi dall’Inter: si chiude in un solo caso

L’ipotesi dall’Inter accende opzioni in avanti per il Napoli, che andrebbero a completare l’organico di Antonio Conte, che sarebbe scoperto in un solo caso. Di fronte alla possibilità di cedere uno tra Raspadori e Simeone, ecco che al Napoli ci sarà bisogno di prendere un altro attaccante. L’operazione low cost, prendendo Marko Arnautovic dall’Inter, permetterebbe agli azzurri di trovarsi un esperto centravanti che potrebbe fare al caso di Conte che, già in passato, se lo sarebbe potuto ritrovare nell’esperienza all’Inter, col club nerazzurro che ai tempi preferì restare con Pinamonti ed Esposito a fare da vice-Lukaku. Al Napoli, invece, potrebbe essere tutto diverso con l’austriaco che farebbe al caso di Conte.

Occasione Napoli: due opzioni sono già tramontate per gennaio

Bonny dal Parma, che piace al Napoli, non verrà ceduto per meno di 20 milioni e oltretutto i crociati non hanno intenzione di venderlo a gennaio. Così come Lucca, che resterà all’Udinese. Allora il Napoli, in caso di addio per uno tra Raspadori e Simeone, dovrà puntare su un altro attaccante. E questo, a quel punto, sarà dall’Inter. Arnautovic e Taremi rischiano di uscire dai nerazzurri, nel mercato a gennaio e l’indiziato numero uno per la separazione, sembra essere proprio l’austriaco.