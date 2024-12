Napoli: spunta il labiale di Conte, è successo contro la Lazio

E’ successo durante la partita di Coppa Italia Lazio Napoli. C’è il labiale di Antonio Conte che ha catturato l’attenzione dei tifosi azzurro: le parole non lasciano alcun dubbio, ecco cosa è successo.

E’ tempo di programmazione in casa Napoli. Il primo posto in classifica di sicuro non deve illudere l’ambiente azzurro: Conte è consapevole dei limiti della squadra e farà di tutto per far crescere alcuni calciatori che in questo momento hanno bisogno del supporto di tutti.

Contro la Lazio, un labiale inequivocabile, ha spiazzato i tifosi: protagonista l’allenatore Antonio Conte, che con quelle parole ha lanciato un messaggio chiaro.

Primo atto all’Olimpico, della doppia sfida tra Lazio e Napoli. Prima in Coppa Italia, in gara secca, e domenica al Maradona, per la Serie A.

Arrivano degli aggiornamenti da Roma con un labiale di Conte che ha spiazzato i tifosi: ecco cosa è successo nel corso della partita contro i biancocelesti, che hanno chiuso il primo tempo con uno scarto di due reti, con un 3 a 1 che ha visto protagonista Nosling autore di una tripletta e Simeone, che ha segnato il gol per gli azzurri.

Lazio-Napoli: cosa ha detto Conte

Intanto, arriva un messaggio di Antonio Conte che è stato immortalato dalle telecamere dopo l’esultanza per il rigore parato da Elia Caprile a Zaccagni.

Napoli: il labile di Conte e i complimenti a Caprile

Dalla panchina del Napoli è arrivata l’esultanza dopo la parata di Caprile, che ha respinto il calcio di rigore di Mattia Zaccagni. Oltre all’abbraccio della squadra, l’estremo difensore ha ricevuto i complimenti di mister Conte che ha applaudito il suo portiere, scelto titolare in questa partita ai danni di Meret.

Conte, infatti, ha urlato a squarciagola: “Bene così Elia, bravo”. Per poi rivolgersi alla squadra: “Non facciamoci chiacchiare, restiamo su. Forza ragazzi”.

Nonostante l’invito di Conte, dopo il penalty sbagliato dalla Lazio i biancocelesti hanno aumentato il proprio attacco visto che nei minuti successivi hanno trovato la rete con il primo tempo che si è chiuso 3-1 a favore dei padroni di casa, con la tripletta di Noslin.

Resta comunque il messaggio di Conte a Caprile, un vero attestato di stima con la parata che arriva in un momento particolare considerando i problemi che si stanno registrando per il rinnovo di Meret con il Napoli.