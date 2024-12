Osimhen ceduto a gennaio: il Napoli spende subito 80 milioni

La vicenda che riguarda Victor Osimhen permette al Napoli non solo di incassare, ma anche di spendere, visto le cifre che incasserà sul nigeriano.

C’è un club che ha posto avanti delle riflessioni, che non sembravano poter emergere già nel calciomercato di gennaio e che complicano le cose al Galatasaray, che sperava di tenersi stretto il bomber mascherato fino a fine stagione.

Secondo quanto riferiscono da RMC Sport, Victor Osimhen sarà ceduto nell’immediato e, a gennaio, lascerà il Galatasaray per far ritorno al Napoli ed essere ceduto, attraverso la clausola rescissoria. Una situazione che sorprende lo stesso Napoli che, attraverso i soldi incassati per il centravanti nigeriano, potrà mettere in piedi un calciomercato da regina d’Italia, già a gennaio.

Calciomercato, colpo Osimhen a gennaio: cambia tutto per il Napoli

La rivelazione vede il Napoli protagonista per quanto riguarda il calciomercato che sarà attraverso la cessione di Victor Osimhen e che rimanderà in auge il Napoli tra i club pronti ad intervenire per sistemare ciò che non va nell’organico di Antonio Conte, dando la possibilità di piazzare colpi per il presente e il futuro.

Ancora acquisti per Conte, sotto lavoro di Giovanni Manna. Sono in ballo tre colpi per il presente e il futuro del Napoli. Con la cessione di Osimhen per circa 75 milioni di euro, passando anche per la possibile operazione in uscita di Raspadori, a quel punto il Napoli potrà spendere circa 80 milioni di euro nella prossima finestra di calciomercato.

Osimhen, a sorpresa, è rientrato nelle idee di uno dei club che si era fatto avanti per l’operazione che poi non si è concretizzata e che ha spinto il Napoli ad accettare la proposta del Galatasaray, sul gong del mercato. E allora, attraverso la clausola rescissoria, andrà a cambiare tutto per il calciomercato degli azzurri.

Osimhen via dal Galatasaray: la destinazione a gennaio del nigeriano

Con la cessione di Osimhen, che andrebbe via dal Galatasaray per finire in un’altra big del calcio europeo, il Napoli incasserebbe i soldi della sua clausola. Secondo la stessa fonte, ci avrebbe ripensato Luis Enrique, tecnico del PSG che ha bisogno urgente di una punta, visto che Goncalo Ramos e Kolo Muani convincono poco o niente da quando è andato via Kylian Mbappè.

Chi prende il Napoli con i soldi di Osimhen? Tre colpi a gennaio

Sono in ballo tre possibili acquisti per il Napoli, a gennaio, con i soldi che incasserà su Osimhen, che è stato scelto dal PSG. Il primo vede protagonista Patrick Dorgu per 30-35 milioni, esterno del Lecce che piace ad Antonio Conte e che il Napoli vorrebbe già a gennaio, dando così un’ulteriore alternativa oltre a Spinazzola e Mazzocchi per le corsie occupate da Di Lorenzo e Olivera. A difesa il colpo Danilo dalla Juventus, per una cifra irrisoria. Altrimenti si andrà di Bijol e, in quel caso, ci vorranno 20 milioni di euro. Oltre questi 50, occhio ai restanti 25-30 milioni sugli 80 complessivi che spenderebbe il Napoli, per finalizzare anche il colpo Lucca, che andrebbe a sostituire numericamente Simeone o Raspadori, in uscita, dal Napoli.