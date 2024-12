Faccia a faccia Conte-De Laurentiis: hanno un patto di mercato

Il calciomercato del Napoli è già entrato nel vivo perché Antonio Conte vuole una rosa più forte e capace di poter lottare fino alla fine per vincere.

La stagione del Napoli sta andando sicuramente molto bene in Serie A ma la Coppa Italia è ormai già terminata dopo la sconfitta sonora contro la Lazio. Conte ha scelto 11 riserve per la partita dell’Olimpico e i risultati si sono visti: la squadra non ha giocato bene e non ha messo in campo il potenziale che tutti pensavano potesse avere. Tutti, evidentemente tranne Antonio Conte che conosce benissimo i limiti della sua rosa e per questo non trattiene nessuna frecciatina verso la società e il presidente De Laurentiis.

Le riserve del Napoli non sono all’altezza della formazione titolare: la sconfitta contro la Lazio ha dimostrato tutti i problemi che ci sono nella rosa partenopea.

Faccia a faccia Conte-De Laurentiis: le ultime

Il Napoli sta provando a costruire un futuro migliore ma per farlo ha bisogno di rinforzi importanti per poter competere ad altissimi livelli. Conte lo sa e lo dice alla dirigenza, lo sa anche Giovanni Manna che sta provando a trovare nomi di un certo livello per far felice Conte e rendere la rosa ancora più forte.

Dopo la sconfitta contro la Lazio c’è stato un botta e risposta a distanza tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis. Il mister con le scelte di campo ha voluto dimostrare alla dirigenza e a tutto il mondo del calcio italiano che la sua rosa può contare seriamente su 14-15 elementi e non su una rosa profonda come tutti credono.

De Laurentiis ha rilasciato delle dichiarazioni importanti, dimostrando “vicinanza” di pensiero al tecnico ed è evidente che il faccia a faccia a distanza possa portare a grosse novità.

Calciomercato Napoli: scelta fatta per Conte

De Laurentiis è stato molto chiaro parlando della sconfitta: “Appoggio le scelte di Conte, ha fatto bene a schierare chi ha giocato meno, è stato un buon allenamento“. Evidentemente anche il patron del Napoli si è reso conto che parte della rosa non è all’altezza delle grandi aspettative che ci sono.

Secondo quanto riferisce Francesco Modugno a ‘Giochiamo d’anticipo’, l’eliminazione contro la Lazio ha portato nuove consapevolezze e nuove possibilità per il mercato di gennaio

“Dopo la sconfitta di contro la Lazio la voglia di intervenire nel reparto arretrato sarà ancora più forte“, ha detto il giornalista di Sky Sport, provando a rassicurare i tifosi in vista del futuro.

Le scelte di mercato di Conte per il Napoli

Il Napoli ha necessità di prendere qualche calciatore nuovo a gennaio. Il reparto più debole è sicuramente la difesa che ha bisogno di un restyling totale perché i rischi di perdere calciatori importanti e quindi di non arrivare ai risultati sperati sono vivi.

Il primo nome sulla lista di Antonio Conte e di Giovanni Manna è quello di Jaka Bijol dell’Udinese. Seevirà almeno un difensore centrale e magari anche un terzino e per questo c’è Rensch sul taccuino del ds del Napoli.