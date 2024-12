L’ex attaccante a sorpresa: “Voglio tornare al Napoli per Conte”

L’ex attaccante del Napoli, a sorpresa, annuncia di lavorare per tornare al Napoli.

Vuole tornare al Napoli da Antonio Conte, allenatore che ha conosciuto in quest’estate, nel corso del ritiro con gli azzurri, prima della cessione che si è consumata, in prestito, negli ultimi giorni del calciomercato estivo.

Uno degli attaccanti in Africa più importanti che, in prestito quest’anno, sta cercando di farsi notare proprio per farsi notare poi in futuro, magari anche da altre squadre. Ma lui, a sorpresa, vorrebbe tornare al Napoli. Dichiarazioni che arrivano quest’oggi, da parte dell’ex attaccante azzurro, pronto a sognare i gol al Diego Armando Maradona.

Ritorno a sorpresa per l’attaccante: possibilità in estate

Ha dichiarato, a sorpresa, di voler tornare a Napoli. Vorrebbe farlo per Antonio Conte, nonostante abbia detto addio al Napoli perché fuori dal progetto.

Un addio, quello per l’attaccante africano, che si era consumato nell’ultima estate, dando possibilità al giocatore di giocare altrove visto che al Napoli era tutto chiuso per lui.

Alla fine le cose potrebbero riviversi al Napoli. Questo, stando a ciò che ha dichiarato lo stesso centravanti ancora di proprietà del Napoli, ma in prestito in Liga.

Le dichiarazioni sulle volontà di tornare al Napoli

Quelle che seguono, sono le dichiarazioni dell’attaccante ancora di proprietà del Napoli, che sta lavorando per tornare in azzurro. Di Antonio Conte e della sua voglia di giocare per il Napoli, ne parla Walid Cheddira e lo fa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, attraverso le dichiarazioni: “Inevitabile che c’è stato un periodo di ambientamento per me all’Espanyol. Conte mi stima molto? Lavorare con lui è stato un grande onore, è uno dei migliori allenatori al mondo. Per me è stata un’esperienza stupenda, mi ha formato molto. Il Mister è fantastico, spero solo il meglio per lui e per il Napoli. Il pensiero di tornare in azzurro c’è sempre. Io lavoro qui all’Espanyol con l’intenzione di fare bene e farmi trovare pronto, come nuovo giocatore del Napoli. Si faranno le scelte in futuro e vedremo”.

Ultime sul ritorno a Napoli: su chi punterà il club azzurro?

La verità è che, salvo clamorosi colpi di scena, resterà in uscita l’operazione per Walid Cheddira, con permanenza all’Espanyol oppure ceduto altrove. Il Napoli, se Simeone vorrà restare, punterà ancora sul Cholito. Altrimenti è su Bonny del Parma che punterà, come nuovo acquisto per la stagione che sarà del Napoli. Qualora Cheddira dovesse separarsi a titolo definitivo dal Napoli, in ogni caso, sarà ceduto per almeno 5-10 milioni di euro.