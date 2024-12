Napoli: prime frizioni Conte-De Laurentiis, svelato il retroscena

L’eliminazione in Coppa Italia peserà sul rapporto fra Conte e De Laurentiis? C’è già un primo retroscena, ecco tutti i dettagli.

C’è il tempo per ripartire e archiviare il ko contro la Lazio, che è valsa l’eliminazione dalla Coppa Italia. I conti si faranno a fine stagione anche se, in questo momento, iniziano ad uscire fuori indiscrezioni relative a possibili frizione tra Conte e Aurelio De Laurentiis.

Il carattere sanguigno, sincero, del salentino, rischia di scontrarsi con quello di Aurelio De Laurentiis che in questi anni ha sempre avuto un rapporto di odi et amo con i propri allenatori. Da Mazzarri a Benitez, fino a Gattuso e Spalletti, nel mezzo Sarri ed Ancelotti. Adesso per il patron azzurro una grande sfida, con Antonio Conte che ha sempre preteso tanto non solo dai suoi giocatori ma anche dalla società.

Sin dal primo giorno di insediamente, in tanti hanno tirato in ballo questa situazione. Ecco cosa succederà dopo l’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia.

Napoli: i messaggi criptici di Conte a De Laurentiis

Talvolta le dichiarazioni dei protagonisti vanno interpretate. Ed è quello che ha provato a fare il giornalista di Repubblica Antonio Corbo che, nel corso di un suo editoriale, pubblicate sulle pagine odierne del quotidiano, ha fatto il punto della situazione riguardo le prime frizione fra l’allenatore del Napoli Conte ed Aurelio De Laurentiis.

L’argomento è sempre quello che riguarda il calciomercato. Ieri c’è stata l’ennesima conferma riguardo la differenze fra prime e seconde linee. Una scelta chiara da parte di Conte che contro la Lazio ha mandato in campo 11 giocatori diversi, rispetto alla formazione tipo.

E la sconfitta per 3-1 lancia un messaggio chiaro alla società. Ma come ha preso De Laurentiis questa eliminazione dalla Coppa Italia?

Quali risposte chiederà ad Antonio Conte?

Napoli: retroscena Conte De Laurentiis

Commentando la sconfitta del Napoli, Antonio Corbo si è posto delle domande sul rapporto fra Conte e De Laurentiis.

“Perché questo smodato turnover da parte del tecnico? Cosa voleva dimostrare Conte?”. Queste le questioni poste dal gioranlista che non è riuscto a darsi una risposta.

E poi la fracciata al tecnico:

“Adesso dovrà spiegare tutto questo al presidente Aurelio De Laurentiis che nelle ultime settimane ha ricevuto dei messaggi dall’allenatore, riguardo gli acquisti e gli impegni presi. Le vittorie si costruiscono insieme, ma quando?”.