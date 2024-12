Napoli, primo acquisto del 2025: svelata la formula, c’è l’accordo

Intreccio di mercato con il Napoli, che vuole chiudere il primo acquisto del 2025. Ecco le ultimissime riguardo la scelta del giocatore che è pronto ad accettare la proposta del club.

Al Napoli servono delle alternative ai titolarissimi. Se c’è qualcosa che ha insegnato il ko di Coppa Italia, contro la Lazio, è il limite di questa squadra che a livello numerico può contare su pochi elementi di qualità a disposizione.

Infatti, nella sconfitta per 3 a 1 dell’Olimpico sono emersi i limiti di questa squadra che ha necessità di rinforzi soprattutto in difesa ma anche a centrocampo. Gilmour, per esempio, non convince del tutto come vice Lobotka.

Ecco perché, a sorpresa, a centrocampo potrebbe arrivare un altro giocatore nel 2025. Ecco l’obiettivo della società che sta lavorando a stretto contatto con un club italiano, che è pronto ad intavolare uno scambio.

Importanti novià di mercato che riguardano il Napoli, che è reduce da una pesante sconfitta in Coppa Italia che è valsa l’eliminazione dalla competizione.

Un danno per gli azzurri e Antonio Conte, che ha subito pesanti critiche per la scelta di schierare le seconde linee per la sfida dell’Olimpico.

Intanto, si alimentano le voci riguardo il possibile scambio che potrebbe entrare nel vivo nel mese di gennaio 2025.

Calciomercato Napoli: svolta a sopresa a centrocampo, Simeone la chiave

Il Napoli guarda al futuro e studia il modo per ritoccare la rosa anche grazie a Giovanni Simeone.

Infatti, secondo le ultime notizie riportate dall’edizione odierna de Il Mattino, ci sarebbe un primo tentativo per portare al Torino il Cholito.

Un acconto all’eventuale approdo a Napoli di Samuele Ricci, programmato per l’estate 2025.

Calciomercato: su Samuele Ricci Napoli e Milan

Innescare un’asta tra Napoli e Milan per Samuele Ricci. E’ questo l’obiettivo del Torino che nel frattempo intende chiudere con gli azzurri per l’arrivo in granata di Simeone, che ormai è in rotta con gli azzurri.

L’attaccante, chiuso da Romelu Lukaku, ha chiesto di giocare con più continuità ed è per questo che a gennaio è pronto a fare le valigie e salutare la squadra per andare in un’altra squadra del campionato italiano.

Il Torino può essere una meta interessante per Simeone, che avrebbe la possibilità di giocare sempre titolare. Un acconto per l’eventuale arrivo a Napoli di Samuele Ricci, che resta l’obiettivo di Manna per il calciomercato estivo 2025.