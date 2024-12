Napoli: subito rinforzi a gennaio, si sbloccano grazie ad Osimhen

Arrivano aggiornamenti di mercato che riguardano il Napoli, reduce dal passo falso contro la Lazio in Coppa Italia. Ecco tutti i dettagli.

La partita contro la Lazio può essere già un crocevia per la stagione del Napoli. Gli azzurri, infatti, adesso sono fuori da ogni competizione e possono concentrarsi solo sul campionato.

Una scelta di Conte? Una strategia condivisa? Sono queste le domande dei tifosi che adesso si aspettano delle risposte dalla squadra che domenica dovrà affrontare di nuovo la Lazio, questa volta al Maradona.

Intanto, dal mercato di gennaio potrebbe arrivare qualche rinforzo anche grazie alla cessione di Victor Osimhen.

C’è un ritorno di fiamma per Victor Osimhen, che è finito nuovamente nel mirino del Psg. Secondo le ultime notizie riportate da RMC Sport, i parigini sono pronti a fare sul serio per prendere il giocatore già a gennaio.

Una cessione, questa, che potrebbe consentire al Napoli di ritoccare la rosa e rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte.

Le parole di Manna sul futuro di Osimhen

Intercettato dai microfoni di Mediaset, nel pre partita di Lazio Napoli, il direttore sportivo degli azzurri si è soffermato anche su Victor Osimhen che è attualmente in prestito al Galatasaray.

“Osimhen può partire anche a gennaio, tecnicamente è possibile. Comunque non ci sono arrivate offerte, non abbiamo ricevuto alcuna telefonata”, così Manna che ha rotto il silenzio e fatto il punto su Osimhen.

Quanto costa l’attaccante nigeriano? Dopo la firma con il rinnovo è stata inserita un’altra clausola. Da 80 milioni per gennaio e 75 per la prossima estate. Questa cifra è valida solo per i club stranieri, sono escluse le società italiane.

Ecco perché dopo il Manchester United, intenzionato ad inserire nell’affare Joshua Zirkzee, adesso anche il Psg sta riflettendo sulla possibilità di anticipare l’arrivo a Parigi di Osimhen che già a gennaio può lasciare la Turchia per andare in Ligue 1.

Calciomercato Napoli: a gennaio rinforzi in difesa per Conte

A prescindere dall’addio di Osimhen, Manna è pronto a regalare rinforzi ad Antonio Conte. Infatti, secondo le ultime notizie di mercato, nella sessione di gennaio sono previsti degli investimenti in difesa.

Anche contro la Lazio la coppia Marin-Juan Jesus non ha mostrato garanzie. Ad oggi, infatti, mancano delle alternative a Di Lorenzo a destra e ai due centrali titolari rrahmanie Buongiorno.

Ecco perché l’ipotesi Danilo così come quella che può portare a Ismaijli o un altro difensore, intriga e non poco la dirigenza azzurra che dovrà correre ai ripari e prendere dei nuovi giocatori in difesa