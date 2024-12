Red Bull sbarca in Serie A: l’annuncio del presidente, c’è una data

Dopo le voci circolate nel corso di questi giorni in merito all’approdo della Red Bull in Serie A, è arrivato l’annuncio del presidente.

È in più di un club che si vocifera il passaggio di proprietà da parte delle quote di maggioranza da parte degli stessi presidenti, pronti a cedere il titolo della squadra.

Tra questi, anche uno storico di Serie A, con la Red Bull che sbarcherebbe in Italia per la prima volta. Uno dei club italiani, in Serie A, potrebbe finire sotto gestione della ricchissima proprietà della bevanda energizzante. A prendere voce è lo stesso presidente italiano che ha risposto questa volta, in maniera netta, alle domande sulla cessione della società.

Red Bull in Serie A: l’annuncio del presidente

C’è l’annuncio del presidente in Serie A, in merito alla cessione della società con la Red Bull pronto a sostituirlo alla guida.

Uno dei patron che per circa vent’anni, che ha portato il club ad essere perennemente tra i club in Serie A ma che non è riuscito a fare quel passo in più che tanto sperano i tifosi della stessa squadra, potrebbe farsi da parte.

Farsi da parte sarà possibile nel giro di poco tempo, come da lui stesso annunciato. Proprio nel corso di questa giornata infatti, Urbano Cairo per la prima volta in maniera del tutto netta, ha dichiarato di poter vendere il Torino tra non molto. Le parole hanno presto fatto il giro del web, con la Red Bull pronta a subentrare alla guida della società, in pochissimo tempo.

Le parole del presidente sulla cessione del club in Serie A

Quanto segue, è ciò che ha dichiarato Urbano Cairo sulla cessione del Torino. La Red Bull come possibile acquirente nella nuova presidenza dei granata: “Se investire 100 milioni fosse garanzia di successo, credetemi, li metterei subito. Ma se hanno lasciato anche Berlusconi o Moratti… Io non posso scommettere, neppure un euro, sulla mia permanenza da qui a un anno. Ho già investito 72 milioni di tasca mia, Pianelli ha vinto uno Scudetto con cinque miliardi, che sono i dodici di ora. quando sono arrivato ho aumentato il capitale. Il calcio ha un impatto diverso negli ultimi anni. È saltato il banco da un po’, anche a causa dei diritti televisivi”.

Red Bull Torino: “il Toro” cambia stemma?

Come successo col Lipsia e con altre squadre sotto la gestione della Red Bull, anche il Torino potrebbe cambiare stemma. Nessuno come il Torino potrebbe vedere la propria storia che abbraccia quella della bevanda energizzante, considerando che per entrambi, il simbolo identificativo, è proprio quello del “Toro”. E allora sarà facile vedere come cambierà il logo del Red Bull Torino che potrebbe, a quel punto, cambiare nome.