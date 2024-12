Calciomercato Napoli, nome a sorpresa per la difesa: arriva a gennaio

Il Napoli sta cercando i nomi giusti per il calciomercato, con l’obiettivo di migliorare la rosa e diventare più competitivi.

Antonio Conte non è per niente contento della rosa attuale a sua disposizione e lo ha dimostrato sia con dichiarazioni molto forti che con le scelte fatte in Coppa Italia che hanno portato a una rovinosa sconfitta e all’eliminazione clamorosa contro i biancocelesti che ha dimostrato tutti i limiti della rosa a disposizione del tecnico leccese.

Il futuro del Napoli dipende solo ed esclusivamente dai colpi di mercato: Conte ne ha chiesti molti ma per gennaio potrebbe esserci solo qualche sorpresa importante e nessuna rivoluzione vera e propria.

Calciomercato Napoli: c’è un colpo a sorpresa per gennaio

Il Napoli sta valutando alcuni nomi importanti per il calciomercato di gennaio. Ci sono diversi calciatori nella lista dei desideri di Antonio Conte che Giovanni Manna sta provando a seguire da molto vicino per capire chi è veramente all’altezza del Napoli.

La squadra ha bisogno di piccoli ritocchi in questa stagione per poter lottare fino alla fine della stagione per lo Scudetto, anche se non sarà assolutamente semplice riuscire a trovare la chiave giusta per contrastare Atalanta e Inter.

Secondo le ultime notizie di calciomercato ora il Napoli è sulle tracce di un nuovo difensore centrale: può essere il colpo a sorpresa per gennaio.

Napoli su Coppola: piace il difensore del Verona

Il Napoli è attualmente in vetta alla Serie A ma per poter tenere testa ad Atalanta e Inter fino alla fine della stagione servono rinforzi importanti per far sì che Conte possa fare le sue scelte migliori di domenica in domenica. Ma la stagione è ancora molto lunga e le difficoltà sono dietro l’angolo e per questo l’allenatore chiede concentrazione e soprattutto di non esaltarsi a vuoto.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il Napoli è sulle tracce di Diego Coppola del Verona. Il difensore centrale classe 2003 ha grandissimi margini di miglioramento e lo scorso anno trovò anche il primo gol in Serie A proprio contro il Napoli al ‘Maradona’, quasi come un segno del destino.

Il Napoli è già in contatto con il Verona per il colpo Diego Coppola ma la situazione è da valutare con molta attenzione perché vanno fatte delle valutazioni concrete.

Napoli su Coppola: le cifre dell’affare

Il Napoli segue con interesse il nome di Diego Coppola del Verona. Il difensore classe 2003 è seguito anche dalla Juventus che già in estate aveva pensato a lui e a causa dell’infortunio di Gleison Bremer potrebbero tornare sulle sue tracce.

Il Verona non chiude minimamente le porte all’addio di Diego Coppola ma per cederlo a gennaio chiede non meno di 10 milioni di euro, cifre possibili per il Napoli che, però, vuole capire se può essere realmente il calciatore giusto.