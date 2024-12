Calciomercato, pagano la clausola di Osimhen: poi due acquisti

Il futuro di Victor Osimhen va delineandosi sempre meglio: dopo l’addio al Napoli in prestito, è pronto a salutare a titolo definitivo.

Victor Osimhen è e sarà argomento di discussione in casa Napoli perché il suo futuro può cambiare totalmente anche il modo di fare mercato per Manna e accontentare il più possibile Antonio Conte. Il bomber nigeriano ha deciso di lasciare i partenopei dopo aver vissuto una stagione tremenda. Ma ad aspettarlo non ha trovato le grandi squadre e alla fine ha deciso di accettare un’offerta a sorpresa del Galatasaray, quando il mercato nel resto d’Europa era chiuso.

Attualmente in Turchia sta iniziando a dettare legge: i suoi gol stanno diventando vitali per provare a vincere il campionato e il primo posto in classifica ne è la dimostrazione.

Calciomercato Napoli: cambia il futuro di Osimhen

Dove giocherà in futuro Osimhen? Si stanno aprendo molte opportunità per il bomber che in Turchia sta facendo benissimo e che molto presto cambierà maglia: a gennaio o in estate.

Il nome di Osimhen è sempre al centro di discussioni che riguardano il futuro. Il nigeriano dovrà lasciare Napoli a titolo definitivo per permettere alla società di incassare cifre importanti e permettere a Manna di migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

Secondo le ultime notizie di mercato, per il Napoli sta per cambiare tutto: il futuro di Victor Osimhen può portare grosse novità.

Cessione Osimhen: Giuntoli lo vuole alla Juventus

La Juventus vuole Victor Osimhen in attacco. Cristiano Giuntoli lo conosce benissimo, sa che può fare davvero la differenza al posto di Vlahovic nel gioco di Thiago Motta e sta preparando già l’assalto per la prossima stagione. Sì, perché Osimhen continuerà fino alla fine del campionato con il Galatasaray, visto che ha trovato la sua dimensione e può fare tantissimi gol anche in giallorosso.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, ora Osimhen è il sogno di mercato della Juventus. Il direttore tecnico dei bianconeri conosce bene anche i suoi agenti e quindi sa come trattare la situazione, delicata, relativa al suo futuro.

Il Napoli chiede il pagamento della clausola per cedere Osimhen e Giuntoli sembra intenzionato ad accettare questa opzione. Prima dovrà cedere Vlahovic e poi pagare i 75 milioni di euro che chiede De Laurentiis.

Via Osimhen per due acquisti top

Il Napoli aspetta con ansia la cessione di Victor Osimhen. Il nigeriano è aperto a qualsiasi opzione per il suo futuro, anche accettare la Juventus del suo vecchio direttore sportivo.

Con la cessione di Osimhen a 75 milioni, il Napoli può andare a prendere due calciatori di alto livello: prima di tutto Dorgu, che costerà almeno 30 milioni di euro, e poi un altro grande colpo in difesa per far sì che la squadra possa diventare ancora più forte.