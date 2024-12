Il Napoli sta studiando tutte le possibili mosse di calciomercato per rinforzare la rosa già a gennaio: Conte ha espresso un suo desiderio.

Gli azzurri stanno provando a tenersi stretta la vetta della classifica nonostante l’Atalanta e l’Inter che sono sempre pronte all’assalto del primo posto e sempre in gran forma. Antonio Conte ha detto, ribadito e confermato più volte che al momento la sua squadra non è all’altezza delle altre e c’è un gap ancora molto importante da dover assottigliare per riuscire a pensare a un futuro migliore e quindi si aspetta miglioramenti dal calciomercato.

Ci sono tanti nomi sulla lista di Antonio Conte e di Giovanni Manna che si sono messi già al lavoro per riuscire a trovare i profili adatti al calcio che intende sviluppare il tecnico partenopeo.

Calciomercato Napoli, scelto il colpo di gennaio

Il Napoli sta studiando molti nomi per rinforzare la rosa di Antonio Conte che sta dando indicazioni molto precise a Manna per trovare il profilo giusto da inserire nella rosa attuale per renderlo protagonista sin da subito. A gennaio non è da escludere più di un’operazione in entrata per gli azzurri ma ci sarà da capire bene come unire la parte economica a quella sportiva.

Conte e De Laurentiis sembrano affiatati sulla volontà di migliorare il Napoli e di rendere la rosa molto più competitiva di quanto non lo sia attualmente.

Secondo le ultime notizie di mercato di casa Napoli, Antonio Conte ha scelto il suo colpo di gennaio e ha dato mandato a Manna di chiudere il prima possibile.

Affare in difesa per il Napoli: tutto su Jorrel Hato

Il Napoli ha gravi difficoltà nel reparto difensivo. Anche la partita contro la Lazio ha dimostrato che oltre Buongiorno, Rrahmani, Di Lorenzo e Olivera c’è il vuoto. Le riserve non sono all’altezza dei titolari ed è per questo che Conte non è soddisfatto e soprattutto continua a ripetere che si tratta di una squadra in costruzione e non pronta per vincere.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, il Napoli per la difesa ha scelto Jorrel Hato dell’Ajax. Il difensore classe 2006 sta dimostrando di essre all’altezza di grandissimi palcoscenici già a 18 anni e per Manna è un profilo da portare subito in azzurro agli ordini di Conte per permettergli di crescere, migliorare e poi prendersi la scena principale.

Hato al Napoli sarebbe un colpo eccezionale per gli azzurri che si assicurerebbero un talento clamoroso, già nel giro della nazionale maggiore olandese e nel mirino di tanti altri top club.

Napoli-Hato: le cifre dell’affare

Il Napoli vuole Jorrel Hato a gennaio. Si tratterebbe sì di un colpo in prospettiva ma anche di una garanzia per il presente qualora non dovessero esserci Rrahmani o Buongiorno per squalifica o infortunio.

L’Ajax conosce benissimo il potenziale di Hato e per questo ha deciso di cederlo solo per cifre molto alte: il Napoli dovrà sborsare 30 milioni per assicurarsi Hato.