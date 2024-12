Calciomercato, via dall’Arabia: svolta Napoli, lo prendono a gennaio

Ritorno di fiamma in casa Napoli. Manna tratta a sorpresa l’arrivo dell’ex Lazio, che è pronto a lasciare l’Arabia Saudita. Ecco tutti i dettagli.

Incredibile affare di mercato che vede il Napoli protagonista. Secondo le ultime notizie, gli azzurri hanno messo nel mirino l’ex Lazio che è pronto a tornare in Serie A.

Conte sarà accontentato. Manna è pronto a rinforzare l’organico in vista della sessione invernale di calciomercato, che si aprirà il prossimo 1° gennaio 2025. Nella lista della spesa è finito anche l’ex Lazio, che ha tutte le qualità per fare bene in azzurro.

Svelati tutti i dettagli riguardo questa trattativa, con il calciatore che ha deciso di concludere anzitempo l’esperienza in Arabia Saudita.

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a rilanciare la notizia di mercato che riguarda l’eventuale approdo a Napoli del calciatore, che ha scritto pagine importanti della storia recente dei biancocelesti.

L’addio con la Lazio, la rottura con la società, hanno portato il giocatore in Arabia Saudita. L’esperienza nella Saudi Pro League è già conclusa, adesso cerca una nuova squadra nel campionato italiano.

Un colpo a zero per il Napoli, che ha la possibilità di ingaggiare da free agent il giocatore. Occasione unica per Manna che già in passato, quando era alla Juventus, aveva avuto modo di seguire da vicino il calciatore.

Calciomercato Napoli: nome nuovo per gennaio, è un ex Lazio

C’è grande fermento in casa Napoli, soprattutto dopo il ko esterno contro la Lazio che ha portato all’eliminazione degli azzurri dall Coppa Italia.

La sfida di domenica 8 dicembre, al Maradona sempre contro i biancocelesti, arriva dopo la vittoria dell’Inter e dell’Atalanta, attualmente al primo posto in classifica. C’è tanta pressione sugli azzurri, che intanto lavorano in vista del mercato di gennaio.

Nelle ultime ore, infatti, è uscita fuori la notizia riguardo l’eventuale trattativa per portare a Napoli Luiz Felipe Ramos. Il difensore centrale, ex Lazio, si è appena svincolato dall’Al-Ittihad.

Luiz Felipe al Napoli?

Valutazioni in corso da parte di Manna, che ha la possibilità di prendere a zero Luiz Felipe. L’ex difensore della Lazio può essere il profilo giusto, considerando anche i costi contenuti dell’operazione con il 27enne che ha deciso di interrompere la sua avventura nella Saudi Pro League.

Sull’italo brasiliano c’è anche la Juventus, con Giuntoli che ha già fiutato l’occasione per prendere il calciatore a parametro zero. Si prospetta, dunque, un’altra battaglia di mercato fra i due dirigenti con un intreccio particolare che potrebbe riguardare anche Danilo, sempre nel mirino del Napoli.