Napoli, colpo dal Bayern: c’è l’annuncio dalla Germania

Dalla Germania ecco la notizia sul colpo dal Bayer Monaco per il calciomercato del Napoli che vedrà gli azzurri tra gli assoluti protagonisti a gennaio.

Gli azzurri sono protagonisti di quella che è la voce più importante che arriva dalla Germania, per quanto riguarda la possibilità di acquistare il giocatore che, in uscita dal club del Bayern e senza rinnovo, finirebbe in Italia.

Ad oggi c’è solo il Napoli in Serie A sulle tracce del giocatore, che gradirebbe la destinazione partenopea, così come successo a Scott McTominay che, da quando è arrivato al Napoli, ha ritrovato i suoi livelli enormi e sui quali stanno ancora avendo dei rimpianti, dal Manchester United. Si ripeterà, il tutto, anche in casa Bayern? Le ipotesi sono concrete sulla possibilità di vederlo in azzurro e da Sky Sport DE, equivalente dell’emittente in Germania, c’è stato l’annuncio sul futuro o meno in Italia per il fuoriclasse tedesco.

Calciomercato Napoli: Sky annuncia la notizia sul colpo dal Bayern

L’emittente satellitare svela le ultime su uno dei titolari del Bayern Monaco che, dopo una vita passata in Germania, potrebbe decidere di finire al Napoli.

La soluzione è possibile perché il suo valore economico è calato drasticamente a causa sia di un rendimento non proprio ad enormi livelli, ma soprattutto per la situazione contrattuale. Il Bayern Monaco sembra non intenzionato a rinnovargli il contratto, col Napoli che vorrebbe approfittarne visto che, nella prossima stagione – salvo colpi di scena – disputerà le coppe europee, dopo quanto accaduto nella “tragedia sportiva” che ha visto il Napoli decimo in classifica, lontanissimo dai reali obiettivi di ogni anno che ha una società importante come quella partenopea.

E allora, il nuovo Napoli in Europa dovrà passare per i grandi colpi per le competizioni Uefa. Uno tra questi, potrebbe essere il calciatore tedesco, a costo zero, dal club del Bayern Monaco.

La notizia del colpo dal Bayern per il Napoli

La notizia del colpo per il Napoli, a fine stagione dal Bayern Monaco, è legato a quanto dichiarato oggi dai media tedeschi. La richiesta di Antonio Conte per rinforzare il centrocampo sarebbe proprio Leon Goretzka, calciatore tedesco pronto a cambiare maglia e campionato, lasciando la Bundesliga. Lui continua a cercare di mettere in difficoltà Kompany sulle scelte, così come la sua società che però non ha intenzione di rinnovargli il contratto.

Quanto costa al Napoli il colpo dal Bayern? Le cifre e la data

Il valore di mercato si è abbassato su Leon Goretzka perché la scadenza fissata al 30 giugno 2026, obbliga il Bayern Monaco a venderlo per non più di 15-20 milioni. È solo attraverso quella che è un’occasione di mercato vera e propria che il Napoli riuscirà a piazzare un colpo di tale portata. Goretzka arriverebbe al posto di Jack Raspadori che è in uscita, considerando che per Conte, è Scott McTominay il calciatore che fa da raccordo e come seconda punta tra attacco e centrocampo.