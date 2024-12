Contatto per Koulibaly, si chiude: cifre e dettagli del ritorno in Serie A

Da Koulibaly a Kim, da Kim a Buongiorno e poi di nuovo il nome di Koulibaly in Serie A, per il ritorno in Italia.

Uno dei migliori difensori della storia del Napoli e uno dei migliori difensori dell’ultimo decennio in Serie A, potrebbe essere pronto al ritorno.

Una scelta a sorpresa quella che potrebbe arrivare, svelata dai colleghi di NapoliMagazine che hanno spiegato quella che è la situazione legata al centrale senegalese, obiettivo di calciomercato potenziale di diversi club in Italia. Oltre alla Juventus e l’Inter, è spuntata fuori un’altra squadra.

Calciomercato Serie A: contatti per il ritorno di Koulibaly

“Sono venuto a giocare in Arabia Saudita perché non potevo giocare contro il Napoli”. Lo ha dichiarato Koulibaly, calciatore finito di nuovo tra i protagonisti delle voci di calciomercato in Serie A.

Dopo il periodo passato all’Al-Hilal potrebbe essere pronto al ritorno il calciatore che, da quando ha lasciato il Napoli con destinazione prima in Premier League al Chelsea, non si è mai più ritrovato ai livelli di quando giocava ai piedi del Vesuvio.

Livelli che vorrebbe ritrovare in Serie A Kalidou Koulibaly, secondo quanto svelato dalla stessa fonte che rivela della possibilità di rivedere l’ex azzurro di nuovo a “casa sua”, in Italia.

Contatti per Koulibaly: le ultime sulla possibilità del ritorno in Serie A

Possibile il ritorno in Serie A di Kalidou Koulibaly. Secondo quanto svela il giornalista Emanuele Cammaroto, su NapoliMagazine, c’è un club in Serie A che si sta interrogando sul futuro in difesa. Tra questi il Napoli che, proprio nell’ultima sconfitta in Coppa Italia, in Lazio-Napoli, ha messo in evidenza le sue lacune nelle retrovie con Juan Jesus e Rafa Marin che non bastano più. E allora, ecco che rispunta l’ipotesi Koulibaly, per il Napoli.

Antonio Conte voleva già Koulibaly alla Juventus, chiedendolo anche al Chelsea e al Tottenham. È uno di quei difensori che fa al caso suo e, in coppia con Buongiorno e in alternativa a Rrahmani, potrebbe essere il più grande colpo in difesa per gli azzurri. Le volontà del calciatore permetterebbero al Napoli di mettere le mani sul suo cartellino, con Kalidou che spingerebbe col proprio club, nel far calare le pretese economiche sul suo cartellino.

I dettagli del ritorno a Napoli di Kalidou Koulibaly

Di contatti, Kalidou Koulibaly, li avrebbe avuti con Antonio Conte nello scorso luglio. Se saluterà l’Arabia Saudita, sarà soltanto per il Napoli, nel ritorno in Serie A. E lo farebbe con un contratto di 18 mesi, praticamente fino al 30 giugno 2026. L’affare sarebbe realizzabile attraverso le uscite sia di Raspadori – che aprirebbe le ipotesi grazie alle cifre della sua cessione – e quella numerica di Juan Jesus, che gli liberebbe spazio in difesa.