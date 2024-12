Napoli, Kvaratskheli firma un altro contratto: pagano la clausola

Il Napoli pensa a come migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte: il futuro di Khvicha Kvaratskhelia è un argomento caldissimo.

L’attaccante georgiano sta vivendo una stagione di alti e bassi dovuti alle richieste tecnico-tattiche di Antonio Conte che ne ha leggermente arretrato il raggio d’azione in favore di una rosa più compatta difensivamente e meno a rischio rispetto al passato. Le difficoltà di Kvaratskhelia dipendono anche dalla fase difensiva delle altre squadre che hanno trovato il modo di arginare il suo talento e ne rendono difficile il miglioramento.

Il futuro di Kvaratskhelia è un argomento ormai quotidiano in casa Napoli: la situazione si è definitivamente sbloccata ed è stata presa una decisione.

Calciomercato Napoli: deciso il futuro di Kvaratskhelia

Il Napoli valuta il futuro di Kvaratskhelia che può cambiare da un momento all’altro e può portare a novità clamorose in vista delle prossime stagioni. L’attaccante georgiano è certamente uno dei più forti della rosa di Antonio Conte e anche uno dei talenti più brillanti della Serie A.

Per questo motivo il suo futuro resta in bilico, visto che ci sono molti club europei che sono sulle sue tracce e hanno deciso di tentare l’assalto per acquistarlo a fine stagione.

Secondo le ultime notizie di mercato, è stata presa una decisione sul futuro di Kvaratskhelia a Napoli.

Rinnovo Kvaratskhelia: firme più vicine, si va verso il sì

Il Napoli vuole il rinnovo di Kvaratskhelia. Per Antonio Conte è un calciatore imprescindibile, capace di fare la differenza ad alti livelli e intende puntare fortemente su di lui anche per il futuro. La situazione relativa al suo futuro può cambiare da un momento all’altro, visto che ci sono molte possibilità che resti anche per la prossima stagione.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, il Napoli e Kvaratskhelia sono vicini al rinnovo. Il calciatore georgiano è in trattativa da diverse settimane in maniera molto più concreta, con gli incontri tra la dirigenza azzurra e Mamuka Jugeli che hanno portato a risultati positivi.

Kvaratskhelia firma il rinnovo con il Napoli fino al 2029, migliorando anche il suo status economico. È uno dei calciatori meno pagati della rosa e ora è riuscito a trovare l’accordo giusto per sentirsi apprezzato anche dal punto di vista dell’ingaggio.

Kvaratskhelia, rinnovo con clausola: le cifre

Il rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli è ormai una certezza. L’intesa finale è davvero a un passo e mancherebbero solo le firme per siglare definitivamente l’accordo. Nel nuovo contratto – valido fino al 2029 – ci sarà anche una clausola rescissoria, inserita per abbassare le richieste economiche del georgiano che altrimenti avrebbe voluto 8 milioni netti a stagione.

Kvaratskhelia al Napoli guadagnerà 5.5 milioni di euro più bonus e la clausola, valida solo per l’estero a partire da luglio 2025 sarà di 80 milioni di euro. A breve arriveranno le firme che faranno felici tutti.