Napoli: l’infortunio al ginocchio cambia il mercato, si chiude a gennaio

Nel corso di questo week-end è venuto fuori un terribile infortunio al ginocchio, che cambia radicalmente le cose sul calciomercato, anche in chiave Napoli.

Perché sono diverse le situazioni che hanno colpito le rivali, in particolar modo la Juventus che ha perso sia Bremer che Cabal, senza contare le condizioni che sono tutte da valutare per Cambiaso che pure si è fatto male nella gara di ieri giocata tra Juve-Bologna. Ma adesso è un altro infortunio che cambia le cose per il Napoli, perché vedrà il bisogno urgente poi di intervenire sul mercato.

Cambia il calciomercato del Napoli, ancora di più, con le questioni in arrivo dalla Juventus che potrebbero favorire l’affare con già l’ok da parte di Danilo come sostituto. Ma è l’infortunio al ginocchio a poter costringere gli azzurri a dover cambiare rotta, nell’immediato, chiudendo tutto già a gennaio.

Brutto infortunio al ginocchio: cambia il mercato del Napoli

Durante questo week-end c’è stato un bruttissimo infortunio al ginocchio e che porta il club a sostituire il proprio difensore.

Coinvolto nelle vicende il Napoli perché, di fronte a tale soluzione, il club andrebbe a prelevare proprio il sostituto dal club partenopeo, andando così a sistemare le cose.

Alla fine, facendo contenti tutti, potrebbe consumarsi la cessione di Juan Jesus già a gennaio, per una cifra irrisoria vista la situazione contrattuale col Napoli, che non vede il suo rinnovo. Acquisto, quello che porta al calciatore brasiliano, che segue all’infortunio in casa Lecce del titolarissimo di Giampaolo.

Calciomercato: l’infortunio cambia il futuro del Napoli, difensore cercasi

Se prima c’erano dubbi, la potenziale cessione di Juan Jesus, porta sicuramente il Napoli a scegliersi un nuovo difensore. Il centrale brasiliano, arrivato al tramonto della sua esperienza in terra partenopea, è il calciatore individuato come sostituto esperto da affiancare a Federico Baschirotto, adesso che al Lecce si è fatto male Gaspar, nell’infortunio terribile che c’è stato all’Olimpico, nel corso di Roma-Lecce.

Chi prende il Napoli al posto del difensore? Le ultime di calciomercato

E se finisse Juan Jesus come pedina di scambio, per l’arrivo di Dorgu? Cerca la via preferenziale il Napoli che, per sostituire Juan Jesus numericamente, potrebbe mettere le mani su Danilo dalla Juventus. Ma oltretutto, andando a scegliersi Dorgu per il futuro, potrebbe proporre al Lecce una soluzione: cessione gratuita di Juan Jesus subito, in cambio di un accordo da sancire nell’immediato sul trasferimento per 20-30 milioni di Dorgu, lasciando l’esterno ancora in prestito fino al 30 giugno 2025 al Lecce. Il Napoli in passato lo ha già fatto con Rrahmani, Cheddira e tanti altri calciatori, in un’operazione simile. Si spera che per Dorgu, poi, sia come il kosovaro quando il Napoli lo lasciò in prestito all’Hellas, per poi ritrovarselo in futuro.