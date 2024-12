Osimhen alla Juve: c’è l’annuncio di Manna, sorpresa per i tifosi

Un altro Higuain bis per il Napoli? Victor Osimhen è pronto a fare un dispetto agli azzurri. Ecco l’annuncio del direttore sportivo Manna.

Nelle ultime settimane si è parlato tanto di un forte interesse di Giuntoli, che è pronto a replicare quanto fatto in passato dai bianconeri. Portare alla Juventus Osimhen è un’idea del direttore sportivo dei bianconeri, che conosce molto bene l’attaccante nigeriano.

Un sogno, una fantasia, che dovrà trovare il consenso anche del Napoli visto che la clausola di Victor non è valida per le squadre italiane. Intanto, su questo argomento, è tornato a parlare il direttore sportivo azzurro Manna.

Legato al Napoli da un lungo contratto, di sicuro il nigeriano dovrà trovare una nuova sitemazione in vista della prossima estate. Giocare al Galatasaray non è il massimo per l’ego dell’attaccante, che crede di meritare ben altri palcoscenici.

Ecco perché il suo entourage, rispetto ad un anno fa, sta già pensando al futuro e su come portare via dal Napoli Osimhen, che tornerà dal prestito in Turchia la prossima estate.

Quale futuro per Victor Osimhen? C’è una novità

Addirittura si è paventata l’ipotesi di una cessione di Victor Osimhen già nel mercato di gennaio. Psg e Manchester United sono due club accostati al giocatore, che per il momento è concentrato sulla sua esperienza in Turchia.

L’ipotesi Juventus per Osimhen, è rimbalazata nelle ultime settimane trovando il parere favorevole da parte dei tifosi bianconeri, pronti ad accogliere il nigeriano come fu per Gonzalo Higuain.

Del futuro di Victor ne ha parlato Giovanni Manna, prima di Napoli-Lazio: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Napoli: le parole di Manna su Osimhen

Nel pre partita di Napoli Lazio, il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Ecco le parole del dirigente che ha fatto il punto della situazione riguardo il futuro di Victor Osimhen, che è diventato un obiettivo di mercato della Juventus.

Attualmente in prestito al Galatasaray, il nigeriano è in rotta con il club azzurro. C’è realmente la possibilità che Victor Osimhen possa andare via a gennaio?

“Nessuno ci ha chiamato. Victor è ancora di proprietà del Napoli anche se adesso gioca in Turchia. Stiamo parlando troppo di lui in questo momento, non c’è assolutamente niente. Noi siamo concentrati sulla rosa che abbiamo a disposizione, in estate abbiamo fatto tanti investimenti. Se ci sarà bisogno di intervenire a gennaio lo faremo, siamo pronti. In questo momento non stiamo ragionando su queste cose”.

“Chi arriva a gennaio? Siamo concentrati sul campionato. Se ci sarà la possibilità di migliorare la squadra lo faremo, in questo momento non ci pensiamo”.