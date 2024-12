Calciomercato Napoli, Lukaku flop: nuovo attaccante, strappo all’Inter

Il Napoli deve trovare nuove soluzioni per riuscire a fare bene in zona gol: Romelu Lukaku non è mai stato al top e ora può essere sostituito.

L’attaccante belga era arrivato tra il grandissimo entusiasmo generale, con l’accoglienza a Villa Stuart e poi in hotel a Napoli che aveno lasciato immaginare che potesse diventare un grande sosituto di Victor Osimhen e sarebbe potuto essere di nuovo determinante con Antonio Conte. L’impatto di Lukaku in azzurro era stato molto positivo ma con il trascorrere delle settimane la sua qualità è venuta a mancare e ora è continuamente criticato.

Il Napoli del futuro ha necessario bisogno di un nuovo attaccante da cui ripartire: Manna ha già individuato un nome buono per Conte.

Napoli, Lukaku flop: esce tra i fischi dei tifosi

Romelu Lukaku non ha trovato il feeling giusto con i tifosi del Napoli. Dal suo arrivo hanno sempre tutti sperato che rientrando pian piano in forma potesse essere devastante come lo è già stato in passato in carriera ai dettami di Antonio Conte.

E invece le prestazioni di Lukaku con il Napoli non sono positive. Il suo modo di giocare non favorisce una manovra offensiva fluida e in moltissime occasioni ha reso sterile qualsiasi tentativo di far male alla difesa avversaria.

Lukaku ieri contro la Lazio è stato sostituito e al momento dell’uscita dal campo è stato beccato da una parte dei tifosi che hanno fischiato sonoramente l’attaccante belga.

Lukaku-Napoli: addio in estate? I tifosi vogliono un altro attaccante

Le prestazioni di Lukaku con il Napoli non sono positive. È stato importante in alcune partite, con gol e assist determinanti per arrivare ai tre punti ma in molte altre gare è completamente sparito dai radar e non è mai riuscito a essere determinante come ci si sarebbe aspettato da lui.

Nonostante il contratto triennale che lo lega al Napoli, in estate le strade di Lukaku e degli azzurri potrebbero separarsi. La società sta facendo ulteriori valutazioni importanti per il futuro, visto che il belga percepisce 6 milioni e pesa moltissimo a bilancio.

Giovanni Manna sta valutando altri attaccanti: il nome che piace più di tutti è quello di Jonathan David del Lille. Piace all’Inter, con Marotta che lo sta corteggiando da mesi e ora gli azzurri possono tentare il sorpasso.

David al Napoli: torna di moda, assalto a gennaio?

Il Napoli ha ancora tanti difetti, lo sta dimostrando di settimana in settimana, e Conte lo sa bene. Mancano calciatori in ogni reparto e ora anche in attacco c’è il rischio che il flop di Lukaku diventi un problema da risolvere urgentemente.

Detto che in estate le strade di Lukaku e del Napoli potrebbero separarsi, c’è da capire se ci sarà la possibilità di prendere David. Ha il contratto in scadenza a giugno con il Lille e ha già molti club pronti a prenderlo. Il Napoli potrebbe tentare un clamoroso colpo di coda provando ad acquistare Jonathan David a gennaio per 15-20 milioni di euro e assicurarsi subito un talento straordinario per il presente e per il futuro.