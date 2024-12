Flop Napoli, reazione choc dei tifosi: trovato il vero colpevole

Il Napoli perde in casa contro la Lazio, cadendo due volte contro la squadra di Baroni: ora ha perso il primo posto in classifica.

La sconfitta maturata al ‘Maradona’ è il simbolo di tutto ciò che ancora non va in casa azzurra. Antonio Conte sta provando a migliorare la squadra con il lavoro costante su tutti i calciatori e dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio che è costata l’eliminazione dalla competizione, è arrivato anche il K.O. in campionato contro la squadra di Baroni che ha portato gli azzurri a perdere il primato in classifica a favore dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Il nuovo tracollo è costato caro alla squadra di Conte che ora si trova di nuovo a rincorrere gli avversari e deve provare a riprendersi il primato, anche se sarà molto difficile visto il momento di forma di Atalanta e Inter.

Napoli sconfitto: tifosi delusi, reazione pesante

La partita tra Napoli e Lazio ha messo in mostra tutti i limiti e i difetti della squadra di Antonio Conte. Nonostante il pallino del gioco per gran parte della partita, le migliori occasioni sono capitate sui piedi dei calciatori della Lazio che hanno poi trovato il gol vittoria con una giocata magistrale di Isaksen.

Il Napoli ha provato ad andare in vantaggio in più occasioni ma non sono quasi mai arrivate occasioni reali da gol e alla fine il gioco creato è stato fine a se stesso.

Alla fine della partita i tifosi sono usciti delusi dal Maradona e la reazione è stata molto pesante in un momento preciso.

Lukaku preso di mira dai tifosi: fischi al Maradona

La partita di Romelu Lukaku non è stata positiva. Per l’ennesima volta l’attaccante belga è sbattuto contro il muro eretto dai calciatori della Lazio che hanno saputo brillantemente bloccare ogni suo tentativo di rendersi pericoloso. A un certo punto il bomber azzurro è completamente sparito dalla partita, senza ma riuscire a determinare la gara come avrebbe voluto.

Al momento della sostituzione sono arrivati anche dei fischi a Romelu Lukaku. La sua prova è stata pesantemente insufficiente e ora il rischio è quello che la situazione possa incrinarsi se non migliorerà nel giro di poco tempo.

I tifosi del Napoli hanno trovato in Romelu Lukaku il colpevole della mancanta pericolosità in zona offensiva e dei pochissimi gol che la squadra di Conte sta segnando.

Lukaku flop al Napoli: serve un altro attaccante?

I tifosi del Napoli sono furiosi con Romelu Lukaku. In realtà lo sono anche con Antonio Conte che in estate ha deciso di puntare fortemente e unicamente sul centravanti belga che, però, non ha trovato il feeling giusto con la piazza, fino a questo momento.

Al Napoli serve un altro attaccante. Lukaku non sta dimostrando il suo reale valore, non riesce a essere decisivo e la pericolosità in fase offensiva è diventata sempre meno pungente nelle ultime settimane. In estate la società potrebbe decidere per un’altra rivoluzione.