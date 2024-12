C’è un problema tra il Napoli e Meret, cosa è successo

Ultimissime di calciomercato sul futuro di Alex Meret a Napoli. Ecco nuovi aggiornamenti in merito alla posizione dell’estremo difensore, che non ha ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto con gli azzurri.

Ci sono delle novità che riguardano il portiere, che nell’ultimo periodo ha ricevuto anche qualche critica da parte della tifoseria che non ha mai apprezzato del tutto Alex.

Con il contratto in scadenza a giugno 2025, c’è la possibilità che il giocatore rinnovi anche se per il momento non è arrivata nessuna fumata bianca. Una situazione, questa, che rischia di creare qualche problema in vista del futuro anche perché su Meret ci sono le voci sull’interesse dell’Inter.

Un altro caso Zielinski, dunque, per il Napoli che non vuole perdere il suo portiere. Infatti, sin dal suo insediamento in squadra, Conte è stato chiaro con la società riguardo il ruolo di Meret, che è uno dei fedelissimi del tecnico salentino che nelle settimane scorse ha anche difesa, apertamente, l’estremo difensore.

C’è dunque la volontà di proseguire insieme l’avventura a Napoli ma prima bisognerà trovare l’accordo economico con gli azzurri che non si sono avvicinati alla richiesta del calciatore.

A questa trattativa ci sta lavorando Federico Pastorello, uno dei migliori agenti in Italia, che ha portato anche Lukaku a Napoli. Il noto procuratore, che ha un forte legame anche con Antonio Conte, è pronto a definire l’affare ma serve che De Laurentiis faccia uno sforzo per poter raggiungere l’intesa con Meret.

Cosa succederà con Meret?

E’ la redazione di tmw a fare il punto della situazione riguardo il destino del portiere del Napoli, che non ha ancora firmato il suo rinnovo con gli azzurri.

Infatti, secondo quanto riportato dal portale specializzato in calciomercato, non c’è ancora l’accordo economico tra il Napoli e Meret. L’intesa è stata trovata sulla durata del nuovo contratto, con scadenza fissata a giugno 2028.

Manca, però, l’intesa riguardo l’ingaggio: si tratta di una differenza davvero sottile. Le prossime settimane, dunque, saranno decisive con Pastorello e Manna pronti ad incontrarsi di nuovo per trovare la quadra e raggiungere l’accordo entro la fine del 2024.

Meret vuole restare a Napoli: serve uno sforzo di De Laurentiis per l’ingaggio

La volontà del calciatore è chiara: Alex Meret vuole proseguire la sua avventura a Napoli. C’è bisogno di uno sforzo da parte della società che dovrà venire incontro alle richieste del portiere, che ha chiesto un ingaggio leggermente superiore alla proposta di De Laurentiis. Il mese di dicembre, dunque, sarà decisivo con le parti che vogliono trovare un’intesa ed evitare che questa telenovela possa andare avanti per i prossimi mesi.