Fa ripetere la battuta, ma era rigore: l’errore di domenica è gravissimo

Probabilmente non arbitrerà per un bel po’ in Campania, dopo quanto si è visto nel corso del match giocato domenica.

Un match sentitissimo quello tra le due compagini, rivali, con la situazione da calcio d’angolo che nessuno aveva notato, ma che fa rumore, all’indomani della sconfitta per 1-0 e che lancia in alto in classifica la formazione che è uscita vincente dall’incontro.

In palio c’erano i tre punti e, attraverso la vittoria ottenuta sotto la pioggia battente, è maturato il sorpasso in classifica. Dalle immagini si vede un chiaro segno dell’arbitro che poi, portandosi il fischietto alla bocca, ha fatto ripetere un calcio d’angolo senza chiamare il calcio di rigore che, stando alle immagini, risultava nettissimo.

Calcio di rigore, anzi no: il calcio d’angolo ripetuto è un errore gravissimo

Risultava molto netto il calcio di rigore che l’arbitro aveva sott’occhio. In un primo momento si è pure portato il fischietto alla bocca quando, nel sentitissimo match che si giocato domenica in Campania, ha visto una delle squadre sfavorite dallo stesso episodio arbitrale.

Un calcio di rigore netto, con le immagini che si vedono all’indomani del match perso dalla squadra che può recriminare per il calcio di rigore non fischiato. Su situazione da corner, una volta battuto, al calciatore che ha subìto fallo è stata letteralmente sfilata via la maglia. L’arbitro, con un chiaro segno dice di “no” con la mano per le lamentele sul calcio di rigore ma poi, fischiando – sembrava fosse così per sanzionare il rigore – ha fatto ripetere il calcio d’angolo, in una situazione a dir poco surreale.

Perché il gioco non era stato interrotto prima, come si fa di solito per redarguire i calciatori in campo prima della battuta di un piazzato ed è questo ciò che può recriminare il Sorrento, uscito sconfitto dall’Avellino nel match giocato in Campania questa domenica, in Serie C.

Cos’è successo in campo: l’arbitro fa ripetere l’angolo e “dimentica” il rigore

Nella stessa giornata nella quale anche al Napoli non è andata benissimo sotto la gestione arbitrale di Napoli-Lazio, poco più lontano e ad Avellino, la situazione ha sfavorito il Sorrento. Nel corso del match in Serie C, un rigore nettissimo non è stato sanzionato e anzi, dopo la battuta regolare del calcio d’angolo, il direttore di gara ha deciso di portarsi il fischietto alla bocca solo per far ripetere la battuta dal calcio d’angolo.

Perché il VAR non è intervenuto sull’errore?

Il Var non è intervenuto sull’errore in primis perché in Serie C non c’è lo strumento che viene utilizzato in Serie B e in Serie A. Ma oltretutto, anche se ci fosse stato, questo particolare episodio non può finire sotto la lente dell’ingrandimento del Video Assistant Referee.