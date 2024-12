Il Napoli ha un problema: allarme di Conte, messaggio a De Laurentiis

Cosa sta succedendo al Napoli? C’è un problema per gli azzurri. Lo dice Antonio Conte. Messaggio chiaro a De Laurentiis, in vista del mercato di gennaio.

Seconda sconfitta di fila per il Napoli che, ancora una volta, cade sotto i colpi della Lazio che al Maradona vince di misura, grazie alla rete di Isaksen. Un campanello d’allarme per la squadra e l’allenatore, il secondo a distanza di pochi giorni. Cosa succederà adesso?

Un primo indizio l’ha dato il mister. Subito dopo la partita, il tecnico è stato intervistato da Dazn ed è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione dei suoi. Ecco quale messaggio ha lanciato Conte.

Adesso Conte avrà un compito molto difficile, ovvero evitare di far crollare le certezze della squadra. E un primo segnale è arrivato dalle dichiarazioni del post partita di Napoli Lazio.

Il tecnico non si è nascosto ed ha lanciato un segnale chiaro alla squadra e ad Aurelio De Laurentiis, che a gennaio dovrà regalare qualche nuovo rinforzo al suo allenatore.

Intervista Conte a Dazn: cosa ha detto sui problemi del Napoli

Di acquisti e rinforzi per gennaio ne ha già parlato Manna, nel pre partita della sfida contro la Lazio. Il dirigente ha confermato la possibilità di prendere qualche nuovo calciatore in vista di gennaio.

Adesso toccherà a De Laurentiis mettere a disposizione del dirigente i fondi necessari per ritoccare la rosa, che ha bisogno di un altro difensore centrale e di un terzino sinistro.

Intanto, dopo la sconfitta contro la Lazio Conte ha parlato dei problemi offensivi del Napoli che ha realizzato solo 21 reti in 15 partite. Dunque agli azzurri servirà un po’ di fantasia a centrocampo? Prendere qualche jolly offensivo che possa spaccare le partite come Neres? Ecco il punto di vista del tecnico.

Napoli-Lazio: le dichiarazioni di Conte

“Oggi abbiamo fatto la partita e posso dire che la strada da seguire è quella giusta. La partita di oggi dice proprio questo. Nella nostra idea di calcio c’è la volontà di comandare la gara e aggredire l’avversario. Dobbiamo solo migliorare in fase offensiva”, così Antonio Conte che è rimasto comunque soddisfatto della prova del Napoli contro la Lazio.

“La prestazione non è stata negativa, i ragazzi hanno fatto bene ed hanno dato tutto. RIcordiamo che di fronte c’era una buona squadra come la Lazio. Non sono deluso o scontento, la strada da seguire è già stata tracciata. So bene che nel corso del cammino da fare ci saranno degli inciampi. Stasera la squadra ha fatto il suo, dobbiamo essere più concreti negli ultimi 30 metri. C’è tanto lavoro da fare, è un percorso lungo. Dobbiamo continuare così, sono passati 5 mesi”.