Calciomercato Napoli, un 2002 subito titolare: firma a gennaio

Il calciomercato del Napoli è già entrato nel vivo e può portare sorprese clamorose per gennaio: Conte e Manna hanno scelto un classe 2002.

Gli azzurri hanno perso il primo posto in classifica e ora sono costretti a rimettersi in corsa il prima possibile per evitare che le difficoltà possano prendere il sopravvento e possano rischiare di cambiare negativamente il futuro. Per questo motivo si sta già iniziando a pianificare la rosa per i prossimi anni, con Manna e Conte che stanno studiando alcuni profili potenzialmente top per il Napoli che verrà.

Ci sono tanti nomi sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna che è già in contatto con club e agenti dei calciatori per arrivare il prima possibile a chiudere determinati colpi.

Calciomercato Napoli, colpo in difesa per gennaio

Il Napoli ha una rosa incompleta. Lo ha detto più volte Antonio Conte da quando ha firmato e lo stanno dimostrando anche i risultati delle ultime settimane. Negli 11 titolari il Napoli è sicuramente molto forte e competitivo per alti livelli ma le riserve non sono all’altezza e quindi si rischia di perdere troppo terreno dalle altre nei momenti di difficoltà.

Il futuro del Napoli è gà in costruzione e molto presto potrebbero arrivare volti nuovi a dar manforte alla squadra già formata di Antonio Conte.

Per gennaio il Napoli vuole un nuovo difensore e ora pare aver trovato il nome giusto per completare il reparto arretrato.

Mercato Napoli: ecco il nome per la difesa

Il Napoli segue più di un difensore centrale ma l’obiettivo è quello di andare a prendere calciatori ancora molto giovani che possano già essere importanti per questa stagione, oltre che per la costruzione di un futuro molto più solido.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, il Napoli ha messo nel mirino Becir Omeragic. Il difensore svizzero classe 2002 è di proprietà del Montpellier e in Ligue 1 si sta distinguendo per le ottime qualità che hanno già formato il suo talento.

Antonio Conte vuole un calciatore con le sue caratteristiche per sostituire Rafa Marin, che non ha minimamente convinto il tecnico, in modo da poter dare agio a Rrahmani e Buongiorno di rifiatare nei momenti clou della stagione. Ecco perché saranno fondamentali le mosse di calciomercato del Napoli a gennaio.

News calciomercato Napoli: le cifre per Omeragic

Il Napoli punta Becir Omeragic per gennaio. Il Montpellier conosce benissimo le potenzialità del difensore svizzero e non vorrebbe cederlo ma il calciatore si è già detto pronto a fare un salto di qualità importante nella sua carriera e accetterebbe di buon grado la destinazione partenopea.

Omeragic al Napoli a gennaio? Le possibilità ci sono ma il Montpellier chiede non meno di 10 milioni per cedere il classe 2002. Ha il contratto in scadenza nel 2028, quindi la forza del club francese sarà quella di spingere sulla volontà di trattenerlo per strappare al Napoli cifre più alti possibili.