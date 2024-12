Colpo in chiusura a gennaio: l’italo-brasiliano pronto al ritorno

Il Napoli cerca un colpo in quel reparto ed è in chiusura l’affare a gennaio, per il ritorno dell’italo-brasiliano.

Ha giocato in Serie A per tanti anni, toccando anche la Nazionale azzurra attraverso la convocazione col doppio passaporto, che permette al calciatore stesso di tornare a farsi vedere, ad alti livelli, per cercare di tornare in Nazionale, provando a convincere Luciano Spalletti.

Aveva scelto di giocare per la Nazionale italiana il calciatore per metà italiano, stando alle sue parentele e adesso, tra i rumors di calciomercato del Napoli, è giunta notizia sull’affare possibile, in chiusura, per il ritorno in Europa per lui.

Calciomercato Napoli: l’italo-brasiliano pronto a tornare in Italia

Un italo-brasiliano era già passato alla storia al Napoli ed è legato al nome di Jorginho. Ma non è l’ex centrocampista azzurro, nonché quasi Pallone d’Oro per quanto di straordinario fece nell’Europeo con l’Italia nel periodo pandemico, l’indiziato numero uno per arrivare al Napoli, a gennaio.

Gli azzurri, sotto il lavoro di Giovanni Manna, vanno a caccia di un difensore centrale e questo potrebbe portare all’ex Lazio.

Secondo i recenti rumors di calciomercato, quello legato alla notizia che vede protagonista Luiz Felipe, come soluzione per la difesa low cost, in uscita dall’Al-Ittihad. Con la formazione giallonera in Arabia Saudita sarebbe finita e già a gennaio, ci sarebbe il ritorno in Europa per l’ex biancoceleste, che piace a Conte e Manna come profilo da affiancare a Rafa Marin tra le riserve del Napoli, con Juan Jesus in uscita.

Napoli, opzione dall’Arabia Saudita: la notizia sull’ex Lazio

Dall’Arabia Saudita alla Serie A di nuovo, oppure altrove, ma sempre in un ritorno per l’ex Lazio. Si tratta di Luiz Felipe, difensore italo-brasiliano che è finito nel mirino del Napoli e che, dopo la Coppa Italia e riserve che non hanno per niente convinto Antonio Conte e lo stesso Manna, è tra le idee degli azzurri per il calciomercato del Napoli.

Ultime sul ritorno di Luiz Felipe: forte concorrenza per il Napoli

La concorrenza è forte, in ogni caso, per il colpo Luiz Felipe. Il calciatore ex Lazio piace anche al Betis e, nel club di Siviglia avrebbe l’opportunità di giocare titolare, cosa che al Napoli in ogni caso non sarà possibile considerando la presenza di Buongiorno e Rrahmani tra i fedelissimi di Conte. Dalla Spagna fanno sapere che il Betis Siviglia aspetta di poterlo prendere come svincolato, a costo zero, cosa che potrebbe giocare a favore del Napoli, che lo prenderebbero a gennaio, anticipando la forte concorrenza su di lui, visto l’interesse anche della Juventus.