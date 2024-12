De Laurentiis venderà il club: la nuova proprietà sarà ricchissima

Pronto alla cessione, aprendo i dialoghi, lo dichiara apertamente De Laurentiis in merito alla possibilità che viene fuori.

La nuova proprietà sarà ricchissima, secondo quelle che sono le voci legate alla cessione del club. La questione della multiproprietà è sempre il tema caldo che riguarda la famiglia De Laurentiis e, stando alle ultime dichiarazioni da parte della stessa gestione, la cessione del club sembra sempre più concreta come opzione.

Erano emersi alcuni rumors legati alla società dei De Laurentiis in merito alla cessione delle quote di maggioranza ad un fondo dall’Arabia Saudita che porterebbe, al club in questione, un enorme patrimonio da mettere a disposizione per la squadra che, a quel punto, sognerebbe poi in grande. Così come il Palermo con il City Group che addirittura sogna colpi come quello legato a Kevin De Bruyne, visto l’enorme capitale da poter investire per il club rosanero. Che sia il caso anche dell’altro club di proprietà dei De Laurentiis? Oggi sono arrivate alcune dichiarazioni importanti da parte di De Laurentiis in merito alla cessione della società.



De Laurentiis svela tutto sulla cessione: “Siamo aperti ai dialoghi”

“Siamo aperti ai dialoghi”, svela De Laurentiis, quando gli si chiede della cessione della sua società. Ormai diversi anni fa erano emerse voci anche su una possibilità di vedere la SSC Napoli venduta, con Aurelio De Laurentiis che ha sempre smentito.

Aver comprato il Bari, sotto gestione del figlio Luigi, non ha cambiato mai le cose col Napoli, principale investimento di Aurelio De Laurentiis che è legatissimo ormai ai colori partenopei, tanto da commuoversi per la SSC Napoli in una delle sue recenti conferenze, davanti alla sala stampa.

Ma è proprio il Bari che potrebbe essere ceduto, secondo quelle che sono le dichiarazioni dello stesso Luigi De Laurentiis e sul quale, papà Aurelio, ha ovviamente ancora interesse, nonostante sia slegato dalla proprietà della società pugliese.

Le parole di De Laurentiis sulla cessione del club

Quanto segue, è quel che ha dichiarato Luigi De Laurentiis, ai microfoni di TeleBari. Ecco cos’ha detto in merito alla cessione del club: “Fino ad ora non si è presentato nessuno. Arabi o imprenditori ricchi, per ora, non ci sono. Chi mi critica definendo il “Bari in ostaggio”, non lo capisco. Se mai ci sarà una realtà importante che vorrà affiancarsi a noi per portare il Bari in Serie A, io sono aperto al dialogo”.

Chi compra il club? C’è un fondo arabo da mesi

In realtà, seppur con le smentite di De Laurentiis, ci sarebbe stando ai rumors dei media in Italia, un fondo arabo da mesi che cerca di capire se è possibile o meno investire al Bari. E la società, nuova che arriverebbe, sarebbe ricchissima. Solo di fronte ad un’offerta concreta con un fondo ricchissimo, per il bene del Bari al quale tiene lo stesso De Laurentiis, ci sarà la cessione.