Guaio Kvara, peggiorato il suo infortunio: i veri tempi di recupero

Piove, come se non bastasse il diluvio con sconfitta di domenica sera, sul bagnato, in casa Napoli. L’infortunio di Kvaratskhelia è serio.

Guaio vero e proprio perché, malgrado gli alti e i bassi sui quali i critici hanno preso d’assalto il Napoli, specie adesso per la seconda sconfitta di fila tra Coppa Italia e campionato, Kvaratskhelia è il fuoriclasse della batteria offensiva di Antonio Conte e, non averlo per un lungo periodo, preoccupa tutti.

I prossimi impegni vedranno Conte costretto alla rotazione davanti, con i panchinari che scalpitano per giocare al posto di Kvara. E lo stesso georgiano rischia di stare fuori a lungo.

Infortunio Kvaratskhelia: nessuno se n’era accorto, le condizioni

Si è fatto male Kvaratskhelia e l’infortunio è venuto fuori nel corso di Napoli-Lazio, con nessuno che se n’era accorto. O meglio, con Kvaratskhelia che ci ha giocato sopra, senza indugiare, sotto la pioggia battente del Diego Armando Maradona e che ha portato alla sconfitta del Napoli.

Ironia della sorte, proprio adesso che serviva togliere Kvara per Neres, nel corso della sfida, Conte ha scelto di tenere in campo l’infortunato Kvaratskhelia, togliendo Politano e non il georgiano, al contrario di come sistematicamente succede quando entra il brasiliano.

E questo, stando alle notizie, potrebbe aver peggiorato le cose per il talento del Napoli, con i tempi che adesso rischiano di essere più lunghi del previsto su Kvaratskhelia.

Infortunio Kvara: si è fatto male durante la partita, doveva uscire

Il comunicato del Napoli è stato chiaro, quando è apparso il bollettino medico sul proprio sito ufficiale. La SSC Napoli ha detto: “Kvara ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro, a seguito di un contrasto di gioco contro la Lazio”. E, dagli esami strumentali è emerso che, quel contatto sul quale il Napoli avrebbe voluto non un calcio di rigore – il fallo di Marusic era fuori area – ma quantomeno la sanzione del fallo, con annessa ammonizione, ha portato una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. E allora, va sottolineato, che Kvaratskhelia ha praticamente giocato da infortunato in Napoli-Lazio. Doveva dunque uscire. Perché la stessa partita, sotto la fitta pioggia del Maradona, potrebbe aver peggiorato le cose sulla lesione stessa, che porta probabilmente il calciatore fuori dai giochi per un lungo periodo.

Quanto starà fuori Kvara? I potenziali tempi di recupero

La notizia che sembra certa è quella che Kvaratskhelia sarà fuori dai giochi, per infortunio, per almeno un mese. Dunque fino al 2025 non si vedrà più il georgiano in campo con David Neres pronto a cogliere al volo quella che è la sua occasione. Scalpita anche Ngonge.