Due colpi dalla Fiorentina a gennaio: l’agente svela la rottura con Palladino

Ha parlato in maniera chiara Palladino, ma ancora più chiara il giocatore, che dirà addio a gennaio e col Napoli alla finestra.

La situazione si è fatta complessa a causa della scottante conferenza stampa di Raffaele Palladino che, annunciando praticamente in maniera pubblica che uno dei fedelissimi dei viola, in sostanza, non rientra tra i suoi piani, ha fatto scatenare lo stesso agente.

“Vedremo se Palladino ha le palle” ha dichiarato il suo agente, dopo le dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa, nel giorno di vigilia alla Conference League. A gennaio sarà addio alla Fiorentina e il Napoli, a caccia di un giocatore in quel ruolo, potrebbe piazzare il colpo, nella doppia ipotesi a Firenze che permetterebbe a Giovanni Manna di dare a Conte il calciatore che cerca.

Calciomercato, due occasioni da Firenze: rottura con Palladino

La rottura con l’allenatore Raffaele Palladino è evidente. In conferenza stampa, il tecnico di Mugnano che sta brillando letteralmente per il calcio mostrato dalla sua formazione, come allenatore dei viola, ha dichiarato che c’è un giocatore che deve rispettare le sue scelte.

Scelte che però in sostanza vedono uno dei vecchi titolarissimi dei viola che, da quando è arrivato l’ex Monza in panchina, non ha praticamente più visto il campo. E l’agente, che gestisce due dei calciatori presenti nella rosa di Palladino, ha risposto prontamente con dichiarazioni ancora più scottanti, che accendono non poche ipotesi di mercato.

Una tra queste, inevitabilmente, spinge il calciatore al Napoli visto l’interesse passato da parte del club azzurro. Il calciomercato del Napoli, a gennaio, vedrà protagonista gli azzurri. E Manna potrebbe approfittarne sul grande colpo dalla Fiorentina.

Napoli, senti Palladino: “Con me non gioca”, è un’occasione per il Napoli

Parla di Biraghi, poi Giuffredi risponde anche su Parisi, ed entrambi diventano occasione di calciomercato per il Napoli, già a gennaio. Palladino è stato chiarissimo in conferenza stampa e ora il Napoli potrebbe sostituire Spinazzola con uno dei due calciatori della Fiorentina: “Biraghi non giocherà, ma non perché ci sono situazioni come quella di Cataldi, non gioca per scelta tecnica. Non è abituato a non giocare, ma è così”.

L’agente di Parisi e Biraghi annuncia l’addio: “Finita con la Fiorentina”

E allora, se è finita con la Fiorentina, secondo quanto dichiarato dall’agente dei due calciatori, il Napoli sarà alla finestra. Legami importanti tra Mario Giuffredi e la SSC Napoli, con Di Lorenzo e Biraghi, oppure Parisi, che potrebbero vedersi nella stessa squadra, oltre che nella stessa scuderia dell’agente: “Dico che se ne andranno, a Palladino poi risponderò, così vediamo se ha le palle”, ha dichiarato a FirenzeViola. L’agente poi tuona: “Sicuramente c’è già qualcosa, i due calciatori andranno via sicuramente. Il capitolo a Firenze è finito”.