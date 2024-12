Rinnovo Meret: salta tutto, un altro portiere ha già accettato Napoli

Ancora problemi per il rinnovo con il Napoli del portiere Alex Meret. Ecco le ultimissimer riguardo il futuro dell’estremo difensore, con gli azzurri pronti a chiudere per un altro grande portiere.

Il Napoli non perde la pazienza ed ha già pronta l’alternativa perfetta in caso d’addio di Alex Meret. Arrivano ulteriori conferme riguardo la volontà del club azzurro che non intende aumentare la proposta di rinnova dell’estremo difensore, che chiede uno stipendio leggermente più alto rispetto all’offerta del Napoli.

Un braccio di ferro che rischia di portare all’addio a zero di Alex Meret che può essere sostituito dal Napoli con un altro portiere, ecco quale.

Nuovi indizi di calciomercato sul futuro a Napoli di Alex Meret, che non ha ancora trovato l’accordo con gli azzurri per il rinnovo di contratto.

Nonostante le buone intenzioni del portiere e del suo entourage, che hanno fretta di chiudere l’intesa con il Napoli, la fumata bianca sul prolungamento non è ancora arrivata. Servirà ancora un po’ di tempo prima di definire l’affare anche se, non è da scartare, l’ipotesi di un addio a zero del giocatore, che piace sempre all’Inter.

Nel caso in cui Meret non dovesse rinnovare con il Napoli, quale altro portiere potrebbe arrivare in azzurro?

C’è una pazza idea di Aurelio De Laurentiis che è pronto a chiudere per un big, ecco quale.

Nuovo portiere Napoli: svelato il sogno di ADL, che può sostituire Meret

Il tira e molla su questo affare può portare alla rottura definitiva con il Napoli che è pronto a scaricare Alex Meret.

Il portiere, che ha chiesto un ingaggio davvero alto rispetto alla proposta del club azzurro, può lasciare Napoli a parametro zero la prossima estate. Ecco nuovi aggiornamenti riguardo il sostituto, che può arrivare da Parigi.

Infatti, il sogno di De Laurentiis, Manna e Conte è quello di portare al Napoli Donnarumma del Psg. In un mega affare che, magari, potrebbe coinvolgere anche Victor Osimhen.

Donnarumma al Napoli? Nuovi aggiornamenti

E’ il giornalista Valter De Maggio, nel corso della diretta quotidiana su Radio Kiss Kiss, a fornire delle novità riguardo la possibilità di portare a Napoli Donnarumma.

Considerati gli ultimi problemi riguardo la trattativa per il rinnovo di Meret, la società starebbe pensando all’ex Milan per rinforzare la porta.

“Se Meret non dovesse prolungare, può aprirsi uno spiraglio per Donnarumma al Napoli. La società può aprire una finestra. Il portiere accetterebbe anche se dovrebbe ridursi l’ingaggio”.