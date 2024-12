Via da Toronto: nuova squadra per Insigne, la svolta per gennaio

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano il futuro di Lorenzo Insigne, che è stato messo alla porta dal Toronto.

Incredibile svolta nella carriera dell’ex capitano del Napoli che non rientra più nei piani del Toronto. In vista della preparazione al prossimo campionato MLS, che prenderà il via a marzo 2025, l’attaccante non rientra nei piani della società che è a lavoro per trovare una nuova destinazione al calciatore.

Dopo aver fatto visità al Murales di Maradona, Lorenzo Insigne è tornato a respirare l’aria di Napoli ricevendo l’abbraccio di tanti tifosi che hanno ancora nel cuore l’ex numero 24 azzurro.

La sua esperienza in azzurro, infatti, sarà sempre ricordata con grande affetto dai parte dei supporters e dallo stesso Insigne che non ha mai nascosto il desiderio di ritornare a vestire quella maglia.

Un desiderio destinato a restare tale visto che ad oggi non ci sono i presupposti affinché Insigne torni a Napoli. Inoltre, come ammesso anche dallo stesso calciatore, non c’è neanche la possibilità che possa tornare nell’immediato in un altro club di Serie A.

Lorenzo Insigne torna in Europa?

Ecco le ultimissime riguardo questa indiscrezione di mercato che è stata svelata dal Goal.com.

Insigne saluta il Toronto?

Il club canadese ha inserito Lorenzo Insigne nella lista dei giocatori “non protetti”. Cosa significa? Che un’altra squadra di MLS può prendere l’ex Napoli nella fase di ‘Expansion Draft. Un club nuovo, che si è aggiunto alla lista delle squadre che parteciperanno al prossimo campionato americano, è il San Diego Fc che a sorpresa potrebbe portare in California Insigne.

La squadra, che sta preparando il suo ingresso nella Western Conference in vista del 2025, sta ragionando riguardo la squadra da fare per il futuro. Dopo de ultime deludenti stagioni in Canada, con 14 gol, 11 assisti in 54 gare, il Toronto ha deciso di mettere alla porta Insigne che ha uno stipendio da 15,4 milioni di dollari a stagione. Uno stipendio davvero elevato anche per le squadre europee, considerando anche l’età del calciatore che ormai si è allontanato dal grande calcio.

Arabia Saudita o Qatar per Insigne?

Si possono aprire altre opzioni per Lorenzo Insigne che ha già ricevuto delle telefonate da parte di club del Qatar e dell’Arabia Saudita.