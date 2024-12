Vlahovic-Napoli, tutto vero: si può chiudere con lo scambio

E se al posto di Lukaku arrivasse Dusan Vlahovic? Con lo scambio si può chiudere, con la possibilità che accenderebbe un’ipotesi a sorpresa.

Perché in passato Aurelio De Laurentiis era “in fissa” proprio per il centravanti serbo che, alla fine, scelse la Juventus. La scelse per cifre importantissime che la Fiorentina ha incassato sulla sua cessione, ma con la possibilità adesso di essere messo alle porte, in quello che è un progetto non più fatto per lui.

Dopo la gestione Allegri si pensava che per Vlahovic potesse andare tutto per il meglio, ma le cose con Thiago Motta non sono cambiate, con i bianconeri che punteranno su un altro centravanti. Lo stesso, arriverebbe dal Napoli in quello che viene definito da SportMediaset come colpo in programma per la Juventus, sotto gestione Giuntoli, pronto a portarselo in bianconero.

Tradimento Vlahovic: spunta l’ipotesi con lo scambio

“Tradimento al Napoli” quello che si consumerebbe, dopo altri precedenti come quello di Higuain, Sarri e ancor più indietro quello di Quagliarella, ma questa volta può essere anche dalla Juventus al Napoli. È già successo con Conte e Manna, i due ex bianconeri potrebbero ritrovarsi con Dusan Vlahovic in attacco, qualora dovesse venir fuori l’occasione per gli azzurri che, a fine stagione poi, saluterebbero Lukaku.

Big Rom potrebbe vivere in azzurro una singola annata, finendo poi all’Anderlecht e il Napoli, che deve incassare i soldi della cessione di Osimhen potrebbe presentarsi alle porte della Juve, per la contro-proposta: Vlahovic in cambio di Osimhen.

Forse alla pari, da capire quali saranno poi a quel punto le valutazioni economiche, ma gli azzurri potrebbero giocarsela in tal senso, portando al Napoli l’attaccante serbo che, fino a questo momento, ha convinto poco o nulla in bianconero. Al Napoli potrebbe rinascere, rispecchiando quello che è l’identikit che cerca Conte che, quest’anno, ha puntato sull’ex Chelsea.

Vlahovic è un’occasione: la notizia riguarda Giuntoli

Cristiano Giuntoli può permettere al Napoli di cogliere l’occasione che porta a Dusan Vlahovic, per gli azzurri. Victor Osimhen è l’obiettivo numero uno per la Juventus, ed è questo ciò che accende le ipotesi. Perché a quel punto, con la volontà di restare in Italia, il serbo potrebbe finire al Napoli, rivivendo una “nuova vita” calcistica proprio in Serie A.

Ultime su Vlahovic: che fine farebbe Lukaku?

Romelu Lukaku è finito al centro delle critiche, con i tifosi del Napoli che lo hanno fischiato nell’ultima sconfitta al Maradona contro la Lazio. E allora occhio alla possibile cessione, a fine stagione, in Arabia Saudita oppure col ritorno in Belgio. Ma senza Lukaku, c’è bisogno di un nuovo attaccante. E questo, potrebbe arrivare proprio con Vlahovic, attraverso i soldi di Osimhen.