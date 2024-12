Zhegrova, l’intermediario: “Proposto al Napoli, ecco quanto costa”

Edon Zhegrova è un nome che ruota da tanto tempo nell’orbita Napoli: l’esterno del Lille può firmare a gennaio o in estate?

L’attaccante bosniaco piace da moltissimo tempo alla squadra partenopea che lo aveva preso in considerazione già immediatamente dopo la cessione di Hirving Lozano ma poi non ha mai affondato realmente il colpo per prendere il classe 1999.

Ora Zhegrova si sta dimostrando uno dei talenti migliori del campionato francese e i suoi numeri sono garanzia di successo per il Lille che non vorrebbe mai privarsi di uno dei suoi talenti migliori insieme a David.

Calciomercato Napoli: idea Zhegrova per il futuro

Il nome di Edon Zhegrova è sempre stato nel mirino del Napoli, sin dai tempi di Cristiano Giuntoli. È un nome importante che da tempo è nel mirino del club partenopeo che ora può fare davvero il passo in avanti per acquistarlo.

Antonio Conte ha ribadito a più riprese che il Napoli non è ancora completo al 100% e per questo potrebbe riuscire a prendere quota l’affare con il Lille.

Secondo quanto arriva dall’agente di Zhegrova, il Napoli è pronto all’assalto di Zhegrova e potrebbe essere un colpo eccezionale sin da subito.

Zhegrova-Napoli: parla il suo intermediario

Edon Zhegrova è un nome da Napoli e per il Napoli. Ma già a gennaio? Sì, secondo l’intermediario Serxhio Mezi, che ai microfoni di TeleCapri ha annunciato a gran sorpresa che il calciatore è nel mirino del Napoli in maniera molto seria.

“Con Manna ci sono stati contatti però sono solo di conoscenza. Zhegrova ha due prospettive: andare al Barcellona o andare al Napoli“. ha annunciato Mezi che ha aperto una porta che sembrava impossibile per gli azzurri fino a qualche settimana fa.

“Il suo prezzo è un dettaglio che dipende da quanto intendono seriamente spendere le due squadre“, ma gli azzurri sono concretamente sul ragazzo perché “il Napoli gli darebbe sicurezza di giocare, mentre il Barcellona no“.

Napoli su Zhegrova: c’era anche la Juventus, le cifre

“C’era l’interessamento anche della Juventus ma il prezzo è troppo alto per loro e si sono tirati indietro“, ha concluso Mezi parlando del possibile affare Napoli-Zhegrova. Ma quanto cosat Zhegrova? Almeno 40 milioni di euro. Ora resta da capire se il Napoli vorrà affondare il colpo già per gennaio o se proverà a inserirsi nel mercato estivo.

Il Lille non ha alcuna intenzione di cedere a cifre inferiori il classe ’99, tantomeno se la trattativa dovesse andare avanti nel mese di gennaio. Ha il contratto in scadenza nel 2026 e solo per questo motivo il Napoli potrebbe pensare di abbassare le pretese economiche del club francese con cui ha buoni rapporti, visto l’affare Osimhen di qualche anno fa.