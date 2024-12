Calciomercato, il Napoli beffa la Juventus: il nuovo difensore

Il Napoli si è messo alla ricerca di un nuovo difensore per gennaio e ora Manna sembra aver trovato il nome giusto per Antonio Conte.

Gli azzurri hanno una rosa ancora incompleta e le riserve non sembrano essere all’altezza dei titolari che fino a qualche settimana fa hanno vinto tutte le partite necessarie a stare in vetta alla classifica. Ora il Napoli non è più primo ed è stato anche eliminato dalla Coppa Italia: per questo motivo Conte e Manna hanno evidenziato ancora di più tutti i problemi della rosa e sono pronti a portare altri calciatori nel mercato di gennaio.

Il calciomercato del Napoli è già iniziato e ora Manna sembra aver trovato il profilo giusto da regalare ad Antonio Conte per completare il reparto difensivo.

Calciomercato Napoli, proposto un nuovo difensore

Il Napoli sonda il terreno per trovare occasioni importanti di mercato e per poter rinforzare definitivamente la rosa di Conte. Il tecnico ha ribadito in più occasioni che non è troppo contento della rosa a disposizione, o meglio che non è completa come potrebbero pensare in molti e quindi ha più volte abbassato le aspettative dei tifosi.

La squadra ora deve lottare per l’obiettivo Champions League. Solo la qualificazione in Europa potrà permettere ulteriori spese importanti per la prossima stagione, altrimenti la rosa potrebbe indebolirsi ancora di più.

Secondo le ultime notizie di mercato, ora il Napoli sta valutando l’innesto di un nuovo difensore centrale. Alla società è stato proposto un nome nuovo che ha già giocato in Serie A.

News mercato Napoli: difensore strappato alla Juventus

Il Napoli vuole un nuovo difensore centrale e sta valutando tanti nomi nuovi che possano essere all’altezza delle ambizioni e delle volontà di Antonio Conte.

Secondo quanto riferisce l’agente FIFA Vincenzo Morabito, Luiz Felipe è il difensore che è stato proposto sia al Napoli che alla Juventus per gennaio. Il procuratore ha riferito che conosce personalmente le persone che hanno proposto il difensore ex Lazio a Conte che, però, ha intenzione di valutare anche alternative più forti.

La Juventus di Cristiano Giuntoli è interessata a Luiz Felipe ma il Napoli potrebbe tentare il sorpasso qualora Conte desse il suo ok definitivo per l’arrivo del difensore italo-brasiliano che ora è svincolato.

Non solo Luiz Felipe: il Napoli segue Omeragic

Il nome di Luiz Felipe non è un’idea del Napoli ma del suo entourage. L’ex Lazio sta cercando una nuova squadra dopo l’esperienza in Arabia Saudita con l’Al-Ittihad e conoscendo le situazioni complesse di Napoli e Juve si è proposto ai due club come affare low cost.

Il Napoli non sembra totalmente convinto e per questo segue anche altri profili. In primo piano sulla lista di Manna c’è Becir Omeragic, difensore svizzero classe 2002 di proprietà del Montpellier che è considerato uno dei migliori talenti in giro per l’Europa.