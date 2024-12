Calciomercato Napoli, rinforzo dalla Serie B: Conte cambia modulo

Il Napoli sta sondando il terreno per trovare i colpi giusti sul calciomercato: a gennaio arriverà sicuramente qualche rinforzo.

La squadra non è completa, come ha ribadito più e più volte Antonio Conte in questi suoi primi mesi in azzurro in cui ha già individuato tutti i reali problemi della squadra azzurra che non può vincere facilmente il campionato o altri trofei se prima non ci sarà una costruzione importante in termini di rosa, di gioco e di mentalità.

Per gennaio Manna sta già lavorando per accontentate Conte il più possibile e ora è stato individuato un colpo importante che arriverebbe dalla Serie B.