Spinazzola in Arabia, il Napoli prende un altro terzino: la svolta

Confermata la cessione di Leonardo Spinzzola, che è pronto a fare le valigie nel mercato di gennaio. Il Napoli prende un altro terzino, ecco tutti i dettagli.

Ci sono delle novità di mercato che riguardano il futuro dell’ex Roma, arrivato a parametro zero l’estate scorsa. Il giocatore, che non ha convinto del tutto Antonio Conte, con il cambio modulo e il passaggio alla difesa a 4, è finito fuori dal progetto tecnico del salentino che a gennaio ha chiesto alla società di prendere un altro giocatore in quella zona di campo.

Per Spinazzola si fa largo l’ipotesi dell’Arabia Saudita, che l’aveva tentato già prima della firma con il Napoli.

Cresce, invece, la curiosità attorno al nome del giocatore che gli azzurri vogliono prendere per la fascia sinistra. Nelle ultime ore ha preso quota una pista a sorpresa che non riguarda Patrck Dorgu del Lecce ma un altro difensore esperto, ecco i dettagli.

E’ già ai titoli di coda, l’esperienza di Leonardo Spinazzola a Napoli. Nonostante un contratto con gli azzurri, la società è a lavoro per liberare il giocatore e prendere un altro terzino sinsitro.

Spinazzola in Arabia sblocca il colpo in difesa

Un intreccio particolare, quello dell’arrivo del nuovo terzino sinistro a Napoli. Infatti, per completare questo puzzle servirà la cessione di Leonardo Spinazzola che interessa tanto a delle società dell’Arabia Saudita.

Con l’addio dell’ex Roma, possono aprirsi dei nuovi scenari per quanto riguarda il mercato in entrata del Napoli che ha sempre nel mirino Patrick Dorgu del Lecce. La trattativa per il danese non è facile, ecco perché nelle ultime ore ha preso corpo un’altra ipotesi.

Infatti, come dichiarato dall’agente, Biraghi a gennaio lascerà la Fiorentina: può essere lui il colpo a sorpresa da parte del Napoli. La società, prima del difensore scuola Inter, aveva pensato anche a Danilo della Juventus che ieri, dopo la partita contro il Manchester City, ha lanciato un segnale riguardo il suo futuro in bianconero.

Danilo si conferma alla Juve, adesso il Napoli valuta Biraghi

Queste le parole del difensore della Juventus Danilo, accostato di recente al Napoli.

“Anche in estate sono stato accostato a tante squadre ma io non ho mai parlato con nessuno. Non ho mai detto di voler lasciare la Juventus. Sono a disposizione dell’allenatore e della società. Le ultime prestazioni non sono state delle migliori ma io sono un giocatore che si mette sempre in discussione. Ho un contratto fino a giugno 2025 e voglio restare alla Juve fino alla scadenza del mio rapporto. Non sarò il primo capitano a lasciare la squadra in mezzo alla stagone, non lo farò mai”.

Chiusura netta da parte del calciatore che a gennaio, dunque, non si muoverà dalla Juventus. Ecco perché adesso Manna valuta un’altra possibilità, ovvero portare al Napoli Biraghi che è in uscita dalla Fiorentina. Come confermato anche dal suo agente.