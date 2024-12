“Koulibaly al Napoli a gennaio”: spunta anche il nuovo contratto

Kalidou Koulibaly è un nome costantemente vivo per il calciomercato del Napoli: ora sono spuntate anche le cifre del nuovo contratto.

Il difensore senegalese è stato uno dei migliori calciatori dell’era De Laurentiis. Le sue giocate difensive sono state eccezionali e nel corso degli anni la sua importanza e la sa qualità hanno permesso al Napoli di fare enormi passi in avanti fino alla vittoria dello Scudetto, arrivata proprio nella stagione successiva al suo addio, con Kim Min-Jae arrivato per sostituirlo.

Il ritorno di Koulibaly al Napoli è un argomento che esiste da moltissimo tempo e che potrebbe diventare realtà nel giro di poche settimane.

Calciomercato Napoli, ritorno Koulibaly a gennaio: le ultime

Kalidou Koulibaly ha lasciato Napoli nel 2022, per firmare con il Chelsea. Il suo addio non è mai stato digerito completamente dai tifosi del Napoli che avrebbero voluto vederlo in azzurro per tutta la sua carriera. Ma nell’atto della rivoluzione totale della rosa che ci fu con Spalletti, anche per il gigante senegalese si aprirono le porte dell’addio.

La sostituzione di Koulibaly sarebbe potuta essere traumatica ma Giuntoli fu capace di portare Kim Min-Jae in azzurro e da lì la figura del “Comandante Koulibaly” (come era stato soprannominato a Napoli) fu facile da dimenticare.

Ora Koulibaly è un difensore dell’Al-Hilal e a gennaio potrebbe tornare al Napoli: se ne parla ormai da mesi.

Koulibaly-Napoli a gennaio? Parla l’agente Cammaroto

L’opzione Koulibaly al Napoli sembra impossibile e molti tifosi non credono che possa accadere, visto che ha una certa età e difficilmente può tornare a brillare in Europa come ha fatto in passato. “Conte lo ha sempre voluto e cercato, non è un misterolo accoglierebbe volentieri, l’Al-Hilal lo dà via e non è una questione di cartellino“, ha sottolineato l’agente FIFA Emanuele Cammaoroto ai microfoni di Napoli Magazine.

Ma c’è di più, secondo l’agente, che ha detto chiaro e tondo che nell’ambiente del mercato si parla di offerte concrete da parte del Napoli. Il ritorno di Koulibaly in azzurro dipenderà solo dalla volontà del calciatore, se intenderà tornare in Europa o terminare la sua carriera all’estero.

“Il Napoli offrirebbe un contratto di 18 mesi, con un ingaggio da 2 milioni e mezzo a stagione“, ha concluso l’agente Cammaroto.

Napoli: non c’è solo Koulibaly per gennaio

Il Napoli ha certamente bisogno di un nuovo difensore centrale per gennaio. Le ricerche di Conte e Manna stanno andando avanti ormai da mesi e ci sono diversi nomi sul taccuino del direttore sportivo e nelle idee dell’allenatore.

Oltre Koulibaly – che resta un colpo difficile – il Napoli segue Jakub Kiwior dell’Arsenal. L’ex difensore dello Spezia trova poco spazio con Arteta e potrebbe decidere di tornare in Serie A.