Mercato Napoli: colpo a centrocampo, è una richiesta di Conte

Conte spiazza tutti e segnala a Manna un altro giocatore. Quale sarà il prossimo acquisto del Napoli a gennaio? Ecco tutti i dettagli.

Manca sempre meno all’inizio del nuovo anno che, per i calciofili, coincide con l’apertura della sessione invernale di calciomercato. Un momento della stagione che appassiona i tifosi, che sono curiosi di conoscere i prossimi acquisti delle proprie squadre.

In casa Napoli, per esempio, c’è grande attesa soprattutto alla luce delle ultime dichiarazioni di Antonio Conte e di Manna, che hanno lasciato intendere che a gennaio sarà fatto qualcosa in entrata e in uscita.

Iniziano a circolare già i primi nomi riguardo i possibili colpi in entrata degli azzurri, alla ricerca delle migliori occasioni provenienti dall’Italia e non solo. Infatti, secondo le ultime notizie di mercato, Conte ha messo nel mirino un talento dell’Ajax.

E’ l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a rilanciare la notizia di mercato che riguarda il Napoli.

Per inseguire il sogno Scudetto, la società a gennaio tornerà alla carica per prendere alcuni dei giocatori segnalati da Antonio Conte che ha fatto delle richieste chiare al club.

Oltre al difensore centrale, che serve come il pane visto che l’allenatore ha già fatto sapere di non voler puntare su Rafa Marin e Juan Jesus, la società è alla ricerca anche di altre opportunità in altre zone del campo.

Dal terzino destro e quello sinistro fino al vice Lukaku passando per un altro centrocampista. Tutte queste operazioni potranno essere completate solo in caso di cessione di: Mario Rui, Spinazzola, Juan Jesus, Folorunsho, Ngonge, Raspadori e Simeone.

Quale giocatore vuole portare Conte al Napoli?

In attesa che si sblocchi il mercato in uscita, Conte ha già avuto un lungo colloquio con la proprietà e Manna.

In particolar modo, l’allenatore ha fatto sapere di aver bisogno di un altro calciatore in mezzo al campo. L’obiettivo, infatti, è alzare il livello qualitativo della squadra ed inserire nell’organico un calciatore simile a Zielinski.

Il profilo individuato dalla società azzurra è quello di Kenneth Taylor, 22enne, dell’Ajax, che può arrivare al Napoli a gennaio.

Dall’Ajax al Napoli: Conte ci prova, vuole prendere Taylor

In vista del mercato di gennaio, Antonio Conte ha chiesto alla società di portare a Napoli Kenneth Taylor. Il centrocampista, dalle caratteristiche simili a Zielinski, può essere il rinforzo giusto per gli azzurri che in mediana hanno bisogno di un po’ di qualità.

Si attende, dunque, la decisione del Napoli che prima di procedere, ad un nuovo innesto in mezzo al campo, ha bisogno di liberare la rosa e magari cedere Folorunsho che può far spazio proprio a Taylor.