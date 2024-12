Napoli, colpo dall’Inter campione d’Italia: Manna l’ha convinto

Tutte le energie di Conte e squadra sono focalizzate su questa stagione, mentre il ds Manna starebbe già lavorando alla prossima.

Stando alle ultime notizie, infatti, il dirigente azzurro avrebbe riempito il suo personale taccuino di nomi che possano fare a caso dell’allenatore salentino, come ad esempio quello dell’interista, profilo d’esperienza nazionale ed internazionale che in questo Napoli calzerebbe a pennello. Ovviamente strappare il giocatore a Simone Inzaghi si prospetta essere un’impresa piuttosto ardua, anche se l’impressione è che il muoversi d’anticipo di Manna potrebbe presto dare i suoi frutti, visto che il nerazzurro sembrerebbe essere prossimo a cedere alle avance del club di De Laurentiis.

Napoli, il prossimo rinforzo per Conte arriva dall’Inter

La sessione invernale di trasferimenti è oramai alle porte, ma a quanto pare dalle parti di Castelvolturno si starebbe già iniziando a lavorare alla prossima estiva. Gli importanti investimenti fatti nello scorso calciomercato quasi costringono il Napoli ad accontentarsi delle opportunità a gennaio, cosa che comunque Antonio Conte non disdegnerebbe considerata la necessità di andare a ritoccare giusto un po’ la rosa.

Il grosso, come quest’anno, dovrà essere fatto in estate, con il direttore sportivo Giovanni Manna che si sarebbe già iniziato a muovere di conseguenza così da evitare di rimanere poi a mani vuote quando sarà. Tanti i giocatori messi nel mirino, fra questi quello dell’Inter, profilo d’esperienza internazionale che a quanto pare sarebbe stato espressamente richiesto dall’allenatore salentino per andare a rinforzare, e completare, uno dei reparti più importanti della sua rosa: la difesa. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché Simone Inzaghi non sembrerebbe avere alcuna intenzione di farne a meno, ma l’impressione è che la strada intrapresa dal dirigente partenopeo potrebbe portarlo a meta.

Stando infatti a quanto riportato dal direttore di Radio KissKiss Napoli Valter De Maggio, il Napoli starebbe muovendo i primi passi per Stefan de Vrij, difensore classe ’92 con il quale Antonio Conte ha già lavorato nel suo biennio nerazzurro.

Conte lo strappa a Simone Inzaghi: i dettagli

Nella prossima stagione Antonio Conte potrebbe riabbracciare in quel di Napoli Stefan de Vrij, uno dei pilastri della sua difesa quando era allenatore dell’Inter. Il salentino, alla ricerca di profili d’esperienza per andare a rinforzare e completare la propria retroguardia, vedrebbe nell’olandese il giusto innesto con il quale chiudere la batteria di difensori centrali.

In scadenza con l’Inter, de Vrij potrebbe arrivare in azzurro addirittura a parametro zero, anche se in realtà il club campione d’Italia avrebbe la possibilità di rinnovargli automaticamente il contratto. Ed è proprio su questo che Giovanni Manna starebbe iniziando a lavorare, con l’obiettivo di convincere subito l’olandese per evitare poi spiacevoli sorprese. Nel mentre Antonio Conte ha bisogno di un rinforzo in difesa anche per l’immediato, ed è per questo che la pista che porta a Jakub Kiwior non si sarebbe ancora del tutto raffreddata.