Calciomercato, è fatta per il colpo “alla Rrahmani”: l’annuncio

Uno dei talenti più importanti del campionato, è pronto per il grande salto al Napoli. La radio annuncia il primo colpo a gennaio degli azzurri.

Il calciomercato del Napoli, a gennaio, vedrà protagonista i partenopei in un colpo “alla Rrahmani”, perché ricorda esattamente ciò che fece il club azzurro ai tempi, quando prelevò il kosovaro dall’Hellas Verona, ritrovandoselo oggi come uno dei migliori difensori del campionato, nonché il centrale di difesa che assieme a Kim è stato assoluto protagonista dello Scudetto vinto al Napoli.

Segna e fa segnare quello che diventerà un nuovo giocatore del Napoli, secondo quanto annuncio direttamente da Radio Kiss Kiss in merito a quello che sarà il colpo di calciomercato a gennaio. L’annuncio dall’emittente radiofonica vede protagonista il classe 2001 nato a Parigi.

Calciomercato, ecco il primo colpo del Napoli: a gennaio, come Rrahmani

Nel corso della trasmissione andata in onda quest’oggi, Radio Goal, ha parlato il conduttore Valter De Maggio che ha svelato il colpo in chiusura per gennaio, da parte del Napoli.

Si tratta di uno dei migliori calciatori del campionato in cui gioca, come classe 2001 e che è pronto al grande salto. Bisogna però dargli tempo, così come accadde con Rrahmani, quando fu preso dal Napoli in un periodo di totale rifondazione.

Ai tempi, quando Rrahmani fu preso insieme a Petagna, Politano, Lobotka e altri calciatori, fu deciso di lasciarlo ancora in prestito all’Hellas fino alla fine della stagione, per poi permettergli l’inserimento a poco a poco nella squadra che sarebbe stata di Gennaro Gattuso nella stagione successiva. Succederà uguale per il nuovo acquisto del Napoli

Chi è il nuovo esterno del Napoli: arriverà nella stessa formula di Rrahmani

Il 20 gennaio 2020, nel periodo pandemico, fu deciso di annunciare ufficialmente Amir Rrahmani come nuovo giocatore del Napoli, senza però permettergli di giocare subito. I restanti sei mesi del campionato che fu, nel 2019/2020, portarono Rrahmani a vivere un’esperienza in prestito all’Hellas, per poi unirsi al Napoli. Sarà uguale per l’esterno del Bari, Mehdi Dovral, calciatore che piace particolarmente a Giovanni Manna e che resterà al Bari in prestito, continuando il percorso di crescita nella società di Serie B, prima di volersi far trovare pronto al prossimo ritiro estivo che sarà con Antonio Conte. Il Napoli lavora sul mercato e, ancora a caccia di un centrale di difesa, pare abbia chiuso per il colpo dal Bari.

I numeri impressionanti del nuovo acquisto del Napoli

Il nuovo acquisto del Napoli dunque, a gennaio, vede il nome di Dovral come protagonista. L’esterno del Bari è uno di quei talenti che è pronto al grande salto. Fino a questo momento ha trovato la bellezza di quattro gol e tre assist e, considerando il suo ruolo, sono numeri importantissimi.