Calciomercato: il colpo dalla Fiorentina si chiude con lo scambio

Il Napoli vorrà essere Regina del calciomercato, per poter poi lottare davvero per il sogno Scudetto, che diventerebbe obiettivo.

Molto o forse tutto, infatti, passa proprio per il calciomercato invernale. In attesa dei soldi sulla cessione di Victor Osimhen, che è da capire quand’è che arriveranno, Antonio Conte a lavoro con Giovanni Manna, stanno studiando le diverse opzioni. Quella che porta a Koulibaly, tra le ipotesi azzurre per il ritorno in terra partenopea – Conte lo avrebbe tanto voluto già all’Inter – risulta troppo dispendiosa tanto da dover essere archiviata.

Ma un colpo importante, come occasione di calciomercato, potrebbe venir fuori con lo scambio, riguardante la Fiorentina e che permetterebbe al Napoli di completare quella che è una rosa già all’altezza sì, ma probabilmente incompleta, visto che Conte ha messo in chiaro attraverso le scelte particolari contro la Lazio, che alle seconde linee manca qualcosa.

Calciomercato Napoli: spunta lo scambio a gennaio con la Fiorentina

Lo scossone che il club viola ha vissuto prima del roboante 7-0 maturato in Uefa Conference League, ha visto protagonista non uno, bensì due calciatori che adesso sono in uscita. E il chiacchieratissimo agente Mario Giuffredi in casa Napoli, considerando l’estate caldissima vissuta all’arrivo di Antonio Conte a Napoli sotto gestione di Giovanni Di Lorenzo, Mario Rui e tanti altri calciatori azzurri, potrebbe essere l’artefice del grande colpo tra le due squadre, accontentando in sostanza tutti.

Perché se da una parte la Fiorentina ha bisogno di sostituire Bove, dall’altra è arrivata l’occasione dalle parole di Palladino, che ha dato vita agli attriti tra Biraghi e la Fiorentina, col capitano pronto a salutare.

E allora a quel punto ecco che via Giuffredi, agente proprio dei due, potrebbe scattare lo scambio tra Fiorentina e Napoli per i cartellini di Folorunsho e Biraghi.

Scambio con la Fiorentina: c’è anche un altro calciatore tra le idee

A svelare la possibilità dello scambio tra le parti, è l’emittente radiofonica di Radio Kiss Kiss Napoli. Un’ipotesi soltanto per ora, visto l’interesse da parte del Napoli di prendere un altro calciatore al posto di Leonardo Spinazzola, che avrebbe convinto poco o nulla Antonio Conte e il suo staff, soprattutto dopo quanto si è visto in Coppa Italia. Ma oltre a Biraghi, c’è anche Parisi, che è sempre gestito da Giuffredi.

Poco spazio al Napoli: l’agente dovrà sistemare le cose

Sarà compito dell’agente, quello di sistemare la situazione tra Fiorentina e Napoli, con Folorunsho che pure vorrebbe giocare di più in uno spazio che invece, a Napoli, non riesce a trovare vista la presenza ingombrante di Scott McTominay in quel ruolo. Dovrà rendere possibile, facendo da intermediario, lo scambio tra Folorunsho e uno tra Biraghi o Parisi.