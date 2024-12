Napoli, acquisto dal Manchester United: affare da 60MLN

Sembrava che il calciatore potesse vestire la maglia del Napoli a partire dal prossimo calciomercato invernale, ma così invece non sarà.

Nonostante fosse un obiettivo dichiarato di Antonio Conte, la dirigenza partenopea ha deciso comunque di non affondare il colpo sul giocatore, lasciando strada spianata ad una concorrenza che non se l’è fatto ripetere più di una volta. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché non si tratterebbe essere di un’operazione semplice, ma l’impressione è che oramai sia stata intrapresa una strada ben precisa, che parte da Manchester ma che non ha come destinazione finale Napoli.

Acquisto dallo United, Napoli beffato

Il calciomercato invernale è oramai alle porte, motivo per il quale dalle parti di Castelvolturno si starebbe iniziando a studiare la strategia migliore per andare a rinforzare e completare la rosa di Antonio Conte in vista di quest’intensa seconda parte di stagione.

Tanti nomi sarebbero finiti sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna, ma uno di questi potrebbe presto essere depennato, considerato il fatto che un’altra grande d’Europa sarebbe pronta ad affondare il colpo decisivo sul calciatore. E pensare che il Napoli avrebbe potuto fare sul serio per il calciatore considerata la stima che Antonio Conte nutre nei suoi confronti, ma si è preferito evitare per non andare ad intasare ulteriormente un reparto dove il club azzurro non ha bisogno di operare.

A fronte di questo l’agguerrita concorrenza non ha perso tempo sfruttando praticamente subito quest’indecisione del Napoli, che a lungo andare, soprattutto se le cose con Kvaratkshelia non dovessero risolversi per il meglio, potrebbe pentirsene. Dunque, stando a quanto riportato dai colleghi di fichajes.net, il Barcellona è pronto ad affondare il colpo decisivo per Marcus Rashford nel prossimo calciomercato, giocatore che per rapporto qualità-prezzo non avrebbe eguali, soprattutto per le critiche casse balugrana.

Colpo dal Manchester United, affare da 60MLN

L’idea di vedere Marcus Rashoford in Italia, e più precisamente al Napoli, stuzzicava un po’ tutti, ma l’esterno del Manchester United potrebbe finire a giocare al Barcellona in realtà. Da qui a parlare di affare fatto, comunque, ce ne vuole, anche perché una vera e propria trattativa tra le parti non sarebbe ancora entrata nel vivo, ma considerato il momento che sta attraversando l’inglese ad Old Trafford, l’impressione è che il prossimo calciomercato invernale possa risultare essere decisivo sotto questo senso.

Dal canto suo il Barcellona è pronto a fare uno sforzo economico per regalare ad Hansi Flick Rashford, il cui cartellino dovrebbe valere all’incirca 60 milioni di euro stando a dati Transfermarkt. Una cifra così alta potrebbe creare problemi alle casse blaugrana, ma a quanto pare non dovrebbero esserci problemi, visto che lo United è disposto a scendere anche sotto i 50 milioni di euro pur di liberarsi del giocatore. Staremo a vedere.