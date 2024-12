Napoli, Conte senza un titolare contro l’Udinese: scelto il sostituto

La sconfitta di settimana scorsa contro la Lazio costringe il Napoli di Antonio Conte a rimboccarsi le maniche per rimettersi immediatamente in carreggiata.

Per la 16esima giornata di Serie A la formazione azzurra sarà ospite dell’Udinese al Bluenergy Stadium, impianto che rievoca bei ricordi nel popolo partenopeo, visto che è stato lo stadio nel quale il club di De Laurentiis si è laureato per la terza volta nella sua storia campione d’Italia. Rispetto a quella stagione qualche analogia potrebbe esserci, visto che con Antonio Conte in panchina il Napoli sarebbe tornato a lottare per il tricolore, anche se la sfida contro i friulani la si approccerà non senza qualche difficoltà.

La più grande riguarda ovviamente l’assenza di uno dei pilastri della formazione titolare azzurra, giocatore che l’allenatore salentino avrebbe già deciso come sostituire.

Conte senza un titolare contro l’Udinese

Dalle parti di Castelvolturno è tempo di lavoro minuzioso per preparare nel migliore dei modi la prossima partita di campionato contro l’Udinese, sfida che il Napoli di Antonio Conte non può permettersi di fallire dopo lo scivolone di settimana scorsa contro la Lazio.

Perdere, o comunque non vincere, significherebbe vanificare quanto di bene fatto in questi primi mesi di lavoro, soprattutto se chi sta sopra e rincorre dovesse fare il suo lavoro e portare a casa i propri 3 punti. Per questo motivo Antonio Conte avrebbe intenzione di affidarsi al suo undici titolare migliore, anche se ci dovrebbe essere qualche importante novità di formazione a fronte degli infortuni registrati nelle ultime settimane.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina dai colleghi de Il Corriere dello Sport, per la sfida contro l’Udinese il Napoli dovrà fare inevitabilmente a meno di Kvicha Kvaratkshelia, che nonostante il rendimento altalenante resta sempre uno dei giocatori più importanti di questa rosa. Chi schiererà Antonio Conte al suo posto? Un’idea il salentino se la sarebbe fatta, ma l’impressione è che ogni nodo verrà sciolto solo tra stanotte e domani mattina.

Conte ha scelto il sostituto: XI pronto per domani

Antonio Conte non ha altra scelta se non trovare una soluzione per sostituire Kvicha Kvaratkshelia. Il salentino sarebbe anche stuzzicato dall’idea di cambiare modulo, tornare al suo classico 3-5-2 ed affiancare Simeone a Romelu Lukaku, ma trovata la squadra con questo atipico 4-3-3, l’allenatore del Napoli avrebbe intenzione di sfruttare chi ha in panchina.

A fronte di questo, scrive Il Corriere dello Sport, al posto del georgiano dovrebbe scendere in campo dal primo minuto David Neres contro l’Udinese, che avrà finalmente la possibilità di essere decisivo sin dall’inizio della partita, e non giusto per la classica mezz’oretta che Antonio Conte gli riservava. Allo stesso tempo, però, il brasiliano deve dimostrarsi di meritare il posto, anche perché ci sarebbero Raspadori e Ngonge che scalpiterebbero.