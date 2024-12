Napoli, Dorgu arriva grazie allo scambio: Conte accontentato

Il Napoli sembrerebbe aver trovato la giusta formula per accontentare Antonio Conte e convincere il Lecce di Pantaleo Corvino.

Stando alle ultime notizie, infatti, per anticipare la concorrenza e mettere a disposizione dell’allenatore salentino il talento e l’estro di Patrick Dorgu, il club partenopeo avrebbe proposto a quello giallorosso uno scambio al quale è stato impossibile dire di no.

L’impressione è che questa mossa possa aver decisamente giovato a favore del Napoli, anche se al momento parlare di fumata bianca sembrerebbe essere piuttosto prematuro, visto che ci sarebbero prima da sistemare una serie di aspetti che definire importante è addirittura riduttivo. Nonostante questo, comunque, dalle parti di Castelvolturno la positività la farebbe da padrona.

Dorgu al Napoli grazie al (clamoroso) scambio

Le strade del Napoli e di Patrick Dorgu potrebbero finalmente incrociarsi nel prossimo calciomercato invernale. L’esterno danese è prossimo a diventare un nuovo giocatore di Antonio Conte, soprattutto se quanto trapelato in giornata dovesse essere vero.

Stando alle ultime notizie, infatti, pur di riuscire a mettere a disposizione del salentino il classe 2004, la dirigenza partenopea si sarebbe spinta oltre proponendo un qualcosa di clamoroso al Lecce. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché ci sarebbero da prendere in considerazione diversi fattori che a lungo andare potrebbero risultare essere decisivi ai fini della buona riuscita dell’operazione.

Stando dunque a quanto riportato da Gerardo Fasano nel corso del suo intervento su Radio Marte, per Patrick Dorgu il Napoli avrebbe offerto in scambio al Lecce Giacomo Raspadori. Ambo le parti sarebbero più che interessate a chiudere un’operazione del genere, peccato però che la destinazione salentina non convincerebbe più di tanto l’81 partenopeo, che potrebbe dunque far saltare l’affare, anche se il futuro di Raspadori rappresenterebbe essere la chiave di volta per l’arrivo in azzurro di Dorgu.

Si sblocca l’arrivo di Dorgu a Napoli

Giacomo Raspadori potrebbe sbloccare l’arrivo a Napoli di Patrick Dorgu. Ovviamente l’attaccante azzurro difficilmente rientrerà nello scambio con il Lecce di cui Gerardo Fasano ha parlato, ma l’impressione è che una sua eventuale uscita a gennaio potrebbe comunque risultare essere decisiva.

Nel momento in cui Raspadori dovesse lasciare Napoli, infatti, De Laurentiis avrebbe la possibilità economia per affondare il colpo decisivo sull’esterno danese, che stando a dati Transfermarkt varrebbe all’incirca 12 milioni di euro, ma per il quale il Lecce continuerebbe invece a chiederne addirittura 40. Gli ottimi rapporti fra le parti potrebbero permettere al club partenopeo di risparmiare qualcosina, ma una cosa è certa: per prelevare Dorgu ci vuole una potenza economica non indifferente, cosa che al momento, almeno in Italia, solo il Napoli si può permettere.