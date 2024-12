Conte mette fuori un altro giocatore: c’entra il mercato, scambio a gennaio

Non solo la situazione Kvaratskhelia, che è legata all’infortunio, un altro giocatore messo fuori da Conte. Ma questa volta c’entra il mercato.

Da una parte c’è sicuramente la situazione del rinnovo, che è in fase di stallo, ad essere tra i temi principali su Kvaratskhelia. Ma è chiaro che per il georgiano si tratta di un problema che andrà smaltito nel corso delle settimane, sperando di poterlo rivedere prima della fine del 2024 o comunque al 100% dopo capodanno.

Un altro giocatore però non viene convocato per Udine ed è stato messo fuori da Conte. Nonostante si sia visto di recente in campo, nella doppia sfida con la Lazio tra Coppa Italia e campionato. Una scelta un po’ a sorpresa, ma che potrebbe riguardare le voci sullo scambio di calciomercato circolate di recente.

Non solo Kvara: un altro escluso da Conte, c’entra il mercato

Antonio Conte ha tenuto una conferenza stampa di soli otto minuti dove è stato spiegato che ci sono due soluzioni tattiche. Non si esposto molto, ma nel 3-5-2 o nel 4-3-3 pare che non ci sia molto spazio per un altro dei calciatori che, in estate, era al centro dei rumors principali riguardo l’apporto che avrebbe dato al Napoli.

Se da una parte l’Udinese deve fare a meno di Okoye, di Zarraga e di Davies in attacco, dall’altra c’è il Napoli che rinuncia a Kvara per infortunio, ma non solo.

Una delle alternative, che in campo con la Lazio si è visto per uno scampolo di partita, non sarà del match. Anzi, non partirà proprio per Udine perché non è stato convocato da Antonio Conte, l’ex Hellas Verona Folorunsho. Lo anticipa Il Corriere del Mezzogiorno.

Il motivo dell’esclusione: sarà ceduto a gennaio dal Napoli

Sarà ceduto a gennaio dal Napoli, può c’entrare il mercato di fronte alla nuova esclusione da parte di Antonio Conte che chiarirà, probabilmente solo all’indomani della sfida con l’Udinese o stasera stesso, il motivo della non convocazione. Si tratta di Folorunhso che, già ad inizio stagione, non aveva avuto spazio e convocazioni da parte di Conte, per poi essere reintegrato in gruppo e tra i convocati. A gennaio potrebbe restare in Serie A, finendo alla Fiorentina. C’entra un possibile scambio, con i viola.

Scambio in Serie A: il Napoli vuole un esterno

Con Folorunsho in uscita, destinazione Fiorentina, la possibilità sarebbe quella di accontentare Conte con un esterno. Uno tra Parisi e Biraghi potrebbe, a sorpresa, finire al Napoli a gennaio. Con gli azzurri sarebbe, a quel punto, scambio di cartellini.