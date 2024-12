Conte vuole il suo pupillo al Napoli: ADL lo prende a gennaio

La squadra è già forte e competitiva di suo, ma per il prossimo calciomercato Antonio Conte avrebbe espresso un desiderio.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore salentino vorrebbe rinforzare la propria rosa con un giocatore con il quale ha già lavorato e che conosce molto bene. Si tratterebbe essere di una sorta di capriccio, ma per averlo chiesto significa che Conte lo riterrebbe essere un innesto essenziale per riuscire a lottare fino all’ultima giornata per lo scudetto.

Ovviamente da qui a parlare di approdo sicuro ce ne vuole, anche perché una vera e propria trattativa non sarebbe ancora cominciata, ma Aurelio De Laurentiis sembrerebbe essere propenso ad accontentare il suo allenatore.

Conte riabbraccia il suo pupillo a Napoli

Il calciomercato è alle porte, ed il Napoli avrebbe già le idee piuttosto chiare in vista di questo. L’idea è quella di andare a compiere giusto qualche accorgimento per completare la rosa di Antonio Conte, che comunque una richiesta esplicita ad Aurelio De Laurentiis ed al direttore sportivo Giovanni Manna l’avrebbe mossa.

Per andare a rinforzare la propria mediana, infatti, l’allenatore salentino avrebbe fatto il nome di un giocatore col quale ha lavorato in passato, profilo d’esperienza internazionale che a questo Napoli potrebbe servire davvero tanto. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché la volontà del solo tecnico potrebbe risultare essere superflua, ma l’impressione è che anche il giocatore stesso sembrerebbe aver aperto alla possibilità di tornare a lavorare con Antonio Conte.

Dunque, stando a quanto riportato dal collega Gianluca Di Marzio nel corso della serata di Sky Sport, per completare il centrocampo azzurro il Napoli avrebbe messo gli occhi su Nemanja Matic per il prossimo calciomercato, mediano classe 1988 ex Roma, oggi al Lione, e con il quale l’allenatore partenopeo ha lavorato e vinto uno scudetto ai tempi del Chelsea.

ADL pronto ad accontentare Conte: colpo dalla Francia

Aurelio De Laurentiis è pronto ad accontentare Antonio Conte con Nemanja Matic. Il classe 1988 potrebbe essere quel rinforzo di spessore ed esperienza internazionale che l’allenatore avrebbe chiesto, nonché giocatore che il salentino consce piuttosto bene considerati i suoi trascorsi.

In tutto questo ci sarebbe da capire la posizione e le intenzioni del Lione, attuale squadra alla quale il serbo è legato fino al giugno 2026. Nel momento in cui i francesi dovessero aprire all’uscita di Matic, il Napoli si muoverebbe di conseguenza per trovare un accordo per il prezzo del suo cartellino, il cui valore dovrebbe aggirarsi attorno ai 2,5 milioni di euro stando a dati Transfermarkt.