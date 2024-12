Furia Conte, rischia grosso: “È insofferente”, scenari horror per il futuro

Il Napoli di Antonio Conte ha perso il primato in classifica ed è stato eliminato dalla Coppa Italia: Conte ha un problema.

Gli azzurri sono stati al comando della Serie A per molto tempo ma nell’ultimo periodo hanno avuto una flessione importante che ha portato alla sconfitta contro la Lazio che ha causato il sorpasso dell’Atalanta e quindi la caduta di tutte le certezze che erano state costruite fino a questo momento.

Il futuro del Napoli dipende solo ed esclusivamente dai risultati che verranno nelle prossime partite: ora la squadra deve concentrarsi solo sul campionato e per questo le aspettative sono molto alte.

Napoli fuori da tutto? Conte manda segnali di insofferenza

Il Napoli di Antonio Conte ha perso tutte le certezze che aveva accumulato fino a questo momento e le paure di Conte sono diventate realtà. Il tecnico nel corso delle ultime settimane aveva tenuto a precisare più e più volte che la squadra non fosse completa e che non si sarebbe potuto vincere dall’oggi al domani ma ci sarebbe voluto tempo per costruire le vittorie.

La sconfitta doppia contro la Lazio – prima in Coppa Italia e poi in campionato – ha minato le certezze che aveva il tecnico e ha messo anche in subbuglio le idee dei tifosi di poter lottare seriamente fino alla fine della stagione per lo Scudetto.

Ora il Napoli di Conte sembra fuori dai giochi perché non riesce ad avere basi solide da cui ripartire: Conte manda segnali di insofferenza.

“Acque agitate”, Conte non è felice a Napoli

Il Napoli potrà lottare per lo Scudetto? Riuscirà ad arrivare tra le prime quattro senza problemi? Sono queste le domande che si stanno ponendo tutti i tifosi azzurri per il futuro del club. E lo stesso allenatore sembra insofferente rispetto a quanto sta accadendo nell’ambiente azzurro.

Arrivando il Napoli da un decimo posto pensava di poter essere maggiormente gratificato per il lavoro che sta portando avanti. L’edizione odierna di Repubblica ha sottolineato che in conferenza pre Udinese “ha deciso di agitare ancora di più le acque della vigilia, dando la sensazione di essere molto infastidito dal malcontento generale”.

“Le lapidarie dichiarazioni sono parse un segnale di insofferenza”, ha concluso il quotidiano analizzando la situazione del Napoli e probabilmente “si aspettava evidentemente più gratitudine, dopo aver risollevato la squadra”.

Conte già a rischio al Napoli?

Il futuro di Conte al Napoli è già in bilico? Il tecnico vuole il massimo dal Napoli, dalla sua squadra e anche dai tifosi e dalla stampa locale e per questo motivo al momento non è felicissimo. Ma il suo futuro non è assolutamente in bilico e non rischia minimamente.

De Laurentiis si è detto felicissimo del lavoro di Conte e soprattutto della passione che vede nel tecnico. A gennaio il presidente migliorerà ancora la rosa, in attesa della qualificazione alla prossima Champions League, per dare a Conte una squadra ancora più forte.